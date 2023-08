Industrie, exploitation minière, tourisme…

Ces cinq provinces sont particulièrement vitales pour l’économie nationale, en raison de l’exploitation minière (34 % de la production du pays) et de ses industries (33,7 %). Dans le secteur touristique, elles représentaient également 27 % des recettes nationales. La Crimée était un lieu de villégiature très prisé sur la mer Noire. Depuis l’occupation russe, et dix ans après l’annexion de la Crimée, le PIB de ces régions a évidemment chuté. Malgré tout, en prenant en compte toutes les conséquences de la guerre, elles vaudraient encore environ 17,6 milliards d’euros, soit le prix de la paix pour Kiev.

Ce n’est pas tout…

L’Ukraine perdrait également des infrastructures cruciales pour le pays: la centrale nucléaire de Zaporijjia, notamment, la plus grande d’Europe et qui produisait avant l’éclatement du conflit près de la moitié de l’énergie nucléaire nationale et plus d’un cinquième de la production d’électricité. En outre, la moitié des ports stratégiques de la mer Noire se trouvent en zone occupée: cinq en Crimée, deux en province de Kherson, un dans celle de Zaporijjia et une autre dans celle de Donetsk. L’Ukraine ne peut donc pas se permettre de renoncer à tout cela… sans oublier qu’il faudra au moins dix ans pour reconstruire le pays ravagé par la guerre. Un coût estimé, selon l’Onu, l’UE et la Banque mondiale à 383 milliards d’euros.