Le ministre britannique chargé de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, avait aussi annoncé sa démission. “Un gouvernement décent et responsable repose sur l’honnêteté, l’intégrité et le respect mutuel – c’est avec un profond regret personnel que je dois quitter le gouvernement étant donné que j’estime que ces valeurs ne sont plus défendues”, a écrit Brandon Lewis dans sa lettre de démission, soulignant que le “point de non retour” avait été atteint selon lui.