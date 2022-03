Sosie et sécurité renforcée

L’une des plus grandes craintes de Poutine semble être la mort par empoisonnement, l’une des “spécialités” russes en matière de mise à mort. C’est pourquoi il fait appel depuis des années à une équipe de “goûteurs” composée de cuisiniers et de médecins. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ils ne doivent pas tester tous les repas du président comme à l’époque des empereurs romains. Mais ils doivent procéder à une analyse rapide en laboratoire des ingrédients de chaque repas, boisson ou collation qui lui sont servis.

Des informaticiens font également partie de l’entourage de Poutine, et sont chargés de brouiller les signaux partout où il se rend. Ils rendent par exemple impossible à ses ennemis de faire exploser une bombe avec un émetteur à distance. Et ce même si le président russe est bien protégé dans un convoi blindé équipé de mitrailleuses AK-47, de grenades antichars et même d’armes antiaériennes portables. Selon certaines rumeurs, il ferait même appel à un double lors de ses sorties les plus risquées ou de ses mises en scène les plus farfelues, comme lors de ses vacances sauvages en Sibérie, où il avait posé sur le dos d’un ours.