Crise Israël -Hamas : Succès de la diplomatie du Qatar : une première lueur dans décrispation

Depuis plusieurs jours, l’Etat d’Israël et son armée inflige aux populations de Gaza une punition collective en bombardant nuit et jour leur territoire à travers un pilonnage intensif de l’aviation (F16, hélicoptères, et drones armés), d’une part, et l’instauration d’un blocus infernal soutenu par la coupure d’eau, d’électricité, de gaz, et des produits de premières nécessités occasionnant des centaines de victimes et de blessés, d’autre part. Et pis, c’est la psychose d’une menace d’intervention terrestre soutenue par la pression d’une demande d’exode massive des populations de Gaza vers l’Egypte.

Vu le nombre incalculable de victimes civiles innocentes des atrocités génocidaires, le ciblage des hôpitaux, des mosquées et des habitations en violation de toutes les lois de la guerre et du Droit international humanitaire, la plupart des dirigeants du monde arabo-musulman, malgré le déferlement et la grogne légendaires des rues devant l’holocauste du peuple palestinien causé par l’Etat juif, restent muets, sourds et aveugles, émettant péniblement quelques balbutiements en guise de solution par peur d’être déstabilisés ou frappés au portemonnaie par les USA, alliés directs d’Israël.

Heureusement que la grandeur d’un pays ne se limite pas seulement à sa puissance militaire, à l’étendue de son territoire et encore moins à sa puissance économique, mais à sa vision diplomatique. C’est cela que l’Etat du Qatar qui ne manque jamais d’étonner le monde par ses succès et ses réalisations extraordinaires a accompli une œuvre dont la plupart des hommes ne peuvent que rêver.

Le Qatar a réussi là où les grands pays de la planète ont échoué. C’est son implication directe dans la décrispation de la crise Israël-Hamas dont l’élément clé est d’abord la libération de quelques otages afin d’ouvrir la porte pour des négociations sérieuses. Et c’est grâce à cette diplomatie de l’ombre qu’est intervenue la libération deux femmes otages américaines Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan arrêtées au kibboutz de Nahal Oz, le 7 octobre. Cette opération a été menée grâce à la médiation du Qatar : première libération d’otages confirmée par le Hamas et Israël.

Ce petit pays par la superficie, mais grand par sa diplomatie et ses ambitions a réussi cette première libération, une prouesse saluée dans le monde entier. Cela constitue une première lueur d’espoir dans la décrispation. C’est ainsi que les réactions unanimes, en disent long sur cet exploit de la diplomatie du Qatar.

Le prescient américain Joe Biden se dit “comblé de joie”, et l’Elysée “de très bon résultat d’un état ami”, entre autres. Cette première libération à beaucoup contribué à la facilitation de l’ouverture du corridor humanitaire entre l’Egypte et Gaza et à donner espoir pour la suite des négociations pour un cessez-le feu immédiat.

Enfin avec cette intervention du Qatar dans la libération des premiers otages, le but final a été atteint car les ténèbres qui ont régné pendant si longtemps à travers le monde et enveloppé les positions du Qatar, ont été soulevées et dissipées par la force de sa diplomatie.

Le Collectif des associations musulmanes du Mali adresse ses félicitations sincères pour ce succès de la diplomatie du Qatar, ses formidables efforts, et sa sincérité. Ses prouesses intelligentes ont toujours été exemplaires et constructifs. Et le tout sous la direction éclairée de Son Altesse ; Sa Majesté le Roi Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l’Emir du Qatar.

