Des dirigeants européens et des organisations humanitaires ont exprimé mercredi leur soutien total à l’accord de cessez-le-feu de Gaza entre Israël et le Hamas après 466 jours de conflit intense, tout en soulignant la nécessité d’une paix à long terme.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdulrahman, a annoncé mercredi soir le succès des médiateurs dans la conclusion d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, notant que sa mise en œuvre commencera ce dimanche.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué le cessez-le-feu et l’accord sur les otages.

“Je salue chaleureusement l’accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Les otages seront réunis avec leurs proches et l’aide humanitaire pourra atteindre les civils à Gaza. Cela apporte de l’espoir à toute une région, où les gens ont enduré d’immenses souffrances pendant bien trop longtemps. Les deux parties doivent pleinement mettre en œuvre cet accord, qui constitue un tremplin vers une stabilité durable dans la région et une résolution diplomatique du conflit”, a déclaré von der Leyen sur X.

La cheffe de la politique étrangère de l’UE, Kaja Kallas, a également exprimé son soutien au cessez-le-feu, le qualifiant de percée significative. “Je salue l’accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Il s’agit d’une avancée majeure et positive vers la fin de la violence. Il est désormais temps de mettre en œuvre cet accord pour tous les otages et leurs familles, la population de Gaza et la population de la région”, a déclaré Kallas sur X.

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a décrit le cessez-le-feu et l’accord de libération des otages comme “la percée que le monde attendait et dont tant de personnes avaient besoin”. Elle a ajouté : « Il est essentiel que ce cessez-le-feu soit respecté. Il peut s’agir d’un tournant vers une paix durable, d’une augmentation de l’aide et d’un catalyseur qui transforme le désespoir en espoir. ».

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a salué l’accord, déclarant : « J’espère que cet accord mettra fin aux souffrances des civils et permettra un accès immédiat à l’aide humanitaire dont ils ont tant besoin. ».

Costa a également réitéré l’engagement de l’UE en faveur d’une « paix globale, juste et durable fondée sur la solution à deux États. ».

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué le cessez-le-feu, le qualifiant de « nouvelle tant attendue par les peuples israélien et palestinien ». Starmer a également souligné la nécessité d’une aide et d’un chemin vers la paix, déclarant : « Ce cessez-le-feu doit permettre une augmentation considérable de l’aide humanitaire, qui est si désespérément nécessaire pour mettre fin aux souffrances à Gaza. Et ensuite, notre attention doit se tourner vers la manière dont nous assurons un avenir durablement meilleur pour les peuples israélien et palestinien, fondé sur une solution à deux États qui garantira la sécurité et la stabilité d’Israël, aux côtés d’un État palestinien souverain et viable. ».

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est dit soulagé par l’accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, qui inclut des otages allemands. « Le fait qu’un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza, y compris des Allemands, semble avoir été conclu est une bonne nouvelle ! Cet accord doit maintenant être appliqué à la lettre. Tous les otages doivent être libérés », a déclaré Scholz.

Ce cessez-le-feu ouvre la porte à une fin définitive de la guerre et à l’amélioration de la mauvaise situation humanitaire à Gaza. Nous continuons à œuvrer dans ce sens”, a-t-il ajouté.

Le président français Emmanuel Macron a, lui aussi, exprimé son soulagement à l’annonce, reconnaissant la souffrance de la population de Gaza. “Après quinze mois de souffrances injustifiables, un immense soulagement pour les Gazaouis, un espoir pour les otages et leurs familles”.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a exprimé son soulagement, déclarant : “Après trop de mois de conflit, nous ressentons un immense soulagement pour les otages, pour leurs familles et pour la population de Gaza. Espérons que ce cessez-le-feu mettra fin aux combats et marquera le début d’une paix durable.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a salué le cessez-le-feu comme une « avancée majeure » et a reconnu les efforts diplomatiques qui l’ont rendu possible.

« Les Pays-Bas ont fortement plaidé en faveur de ce résultat, en collaboration avec leurs partenaires internationaux. Cet accord est une étape importante vers la désescalade au Moyen-Orient et une paix durable », a déclaré Schoof sur X.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store a qualifié l’accord de « très encourageant et attendu depuis longtemps ». Il a exhorté toutes les parties à respecter les termes, soulignant que « les armes doivent être déposées, les otages libérés et une aide humanitaire suffisante doit parvenir à Gaza ».

« Le cessez-le-feu est une première étape importante, mais même s’il tient, il n’apportera pas une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Le conflit doit maintenant prendre une nouvelle direction. “Nous avons besoin d’une solution politique”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a également souligné l’importance de l’accord. “Cet accord est crucial pour parvenir à la stabilité régionale”, a déclaré Sánchez. “Il représente une étape indispensable vers la solution à deux États et une paix respectueuse du droit international”, a-t-il déclaré.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a également salué le cessez-le-feu, soulignant l’espoir de paix.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Caspar Veldkamp a fait écho à ces sentiments, qualifiant le cessez-le-feu d’étape cruciale, soulignant la nécessité de sa durabilité. « Des nouvelles positives concernant un cessez-le-feu à Gaza. Il est désormais crucial que l’accord soit respecté et que les hostilités cessent, permettant aux otages israéliens de rentrer chez eux en toute sécurité et garantissant que la population de Gaza reçoive l’aide humanitaire dont elle a si urgemment besoin », a déclaré Veldkamp sur X.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Micheal Martin, a également salué l’accord, soulignant les immenses souffrances endurées par les civils. « Beaucoup trop de personnes innocentes ont été tuées, à Gaza et en Israël, depuis le début de ce conflit », a déclaré Martin, soulignant la nécessité d’une augmentation de l’aide humanitaire et des efforts pour garantir une solution à deux États.

La Bulgarie a également salué l’accord de cessez-le-feu et de libération des otages, saluant les efforts diplomatiques de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Bulgarie « salue les efforts inlassables de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis. ».

Save the Children UK a également salué le cessez-le-feu, en mettant l’accent sur son potentiel à protéger les enfants contre de nouveaux préjudices. « Nous sommes soulagés que le gouvernement israélien et le Hamas soient finalement parvenus à un accord après 15 mois de siège et de bombardements par les forces israéliennes qui ont suivi les attaques des groupes armés palestiniens en Israël le 7 octobre 2023 », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, a souligné l’urgence de l’acheminement de l’aide humanitaire. « Des nouvelles prometteuses en provenance de Gaza », a déclaré McCain. « @WFP a une assistance vitale prête aux frontières pour aider à nourrir plus d’un million de Palestiniens souffrant de faim aiguë, mais nous avons besoin : d’une sécurité garantie pour les humanitaires, d’un mouvement sûr de la nourriture à travers tous les passages frontaliers et de davantage de financements pour distribuer à grande échelle », a ajouté la responsable.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé l’espoir que l’accord ouvrirait la voie à une paix durable. « Trop de vies ont été perdues et trop de familles ont souffert », a-t-il déclaré sur X. « Les besoins en matière de santé à Gaza restent énormes. L’OMS est prête à accroître son soutien, aux côtés de ses partenaires », a-t-il ajouté.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a salué l’accord tout en exprimant ses inquiétudes quant au ciblage des journalistes pendant le conflit. La directrice générale Jodie Ginsberg a déclaré : « Nous appelons les autorités égyptiennes, palestiniennes et israéliennes à autoriser immédiatement les journalistes étrangers à entrer à Gaza et la communauté internationale à enquêter de manière indépendante sur le ciblage délibéré des journalistes. » Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a décrit l’accord comme une « lueur de soulagement » pour les Palestiniens, mais a souligné qu’il était « cruellement attendu ». Elle a souligné que même avec la cessation des combats, les Palestiniens sont toujours confrontés à des conditions de vie désastreuses. « Pour les Palestiniens, qui ont enduré plus de 15 mois de bombardements dévastateurs et incessants, qui ont été déplacés de leurs maisons à plusieurs reprises et qui luttent pour survivre dans des tentes de fortune sans nourriture, eau et produits de première nécessité, le cauchemar ne sera pas terminé même si les bombes cessent », a déclaré Mme Callamard. Elle a condamné le blocus israélien, exhortant la communauté internationale à veiller à ce que l’aide humanitaire, notamment les fournitures médicales, parvienne à Gaza.

