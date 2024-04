Des radicaux et des services de renseignement derrière les attentats terroristes dans divers pays, dit Poutine

Les tactiques employées par ces criminels deviennent de plus en plus complexes et barbares, a souligné le dirigeant russe.

MOSCOU, 24 avril. /TASS/. Les groupes radicaux et les services de renseignement de certains pays sont à l’origine d’attentats terroristes dans diverses parties du monde, a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine dans son discours vidéo aux participants de la 12e réunion internationale des hauts représentants pour les questions de sécurité.

“Le terrorisme international reste sans aucun doute l’une des menaces les plus graves du 21e siècle. Les objectifs derrière les attaques terroristes perpétrées dans diverses régions ne sont pas uniquement motivés par des groupes radicaux, mais impliquent également les services de renseignement de certains pays. Leur objectif est de saper les fondements constitutionnels. et déstabiliser les États souverains, alimentant les discordes interethniques et interreligieuses”, a déclaré le dirigeant russe.

Les tactiques employées par ces criminels deviennent de plus en plus complexes et barbares, a souligné Poutine.

“Une fois de plus, l’attaque terroriste sanglante qui a eu lieu le 22 mars dans la région de Moscou [l’attaque contre la salle de concert de l’hôtel de ville Crocus] l’a démontré une fois de plus”, a déclaré le président russe.

Les services de renseignement et les forces de l’ordre russes enquêtent et scrutent chaque détail de cet acte ignoble, identifiant toutes les parties impliquées, y compris les instigateurs, les sponsors et les orchestrateurs. Aucun d’entre eux ne devrait échapper à une juste punition, a déclaré Poutine.

Du 23 au 25 avril aura lieu à Saint-Pétersbourg la 12e Réunion internationale des hauts représentants pour les questions de sécurité. Des délégations de 106 pays, dirigées par les secrétaires du Conseil de sécurité, les conseillers et conseillers en matière de sécurité nationale, les ministres et les chefs des services spéciaux, sont venues en Russie pour participer à l’événement. Les organisations internationales sont également présentes, elles sont représentées par huit secrétaires généraux et top management. La Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe, l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du Traité de sécurité collective et la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie participent pour la première fois à une telle réunion.

Source: https://tass.com/

