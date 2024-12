Trois jours après le drame, le profil de l’auteur présumé de l’attaque contre un marché de Noël à Magdebourg, en Allemagne, intrigue. Et ses motivations semblent toujours aussi floues.

Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un psychiatre saoudien de 50 ans, travaillait jusqu’en octobre dernier dans un centre de psychiatrie légale à Bernburg, une petite ville située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Magdebourg. Il y traitait les délinquants toxicomanes depuis mars 2020. Il a été absent deux mois pour cause de maladie et de congés.

Selon les sources du journal local “Mitteldeutsche Zeitung”, ses collègues doutaient de ses compétences médicales et l’avaient surnommé “Docteur Google”, car il consultait régulièrement le net avant d’émettre un diagnostic. Il faisait toujours ses tournées seul et évitait autant que possible les conversations avec ses collègues. Sa mauvaise maîtrise de la langue allemande était en outre source de malentendus.

Pire, il aurait prescrit à plusieurs reprises des médicaments qui mettaient en danger la santé de ses patients. Lorsque des nouveaux patients lui demandaient comment se débarrasser de leur dépendance à la drogue, il leur répondait: “L’alcool, c’est bien, le miel, c’est mal”, selon les médias allemands. Des rapports à son sujet auraient été transmis à la direction de la clinique, mais celle-ci n’a pas voulu commenter ces allégations.

Connu de la justice

Né en Arabie saoudite, l’homme s’est installé en Allemagne en 2006, selon les autorités. Entre 2011 et début 2016, il a vécu dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Lors d’un litige concernant la reconnaissance de ses qualifications, il aurait menacé des représentants de la Chambre des médecins locale d’un acte “qui attirerait l’attention internationale”. En 2013, le tribunal de Rostock l’a condamné à une amende pour avoir troublé l’ordre public en menaçant de commettre des actes criminels.

Parallèlement à son emploi, Taleb al-Abdulmohsen conseillait des femmes, principalement originaires d’Arabie Saoudite, sur les procédures d’asile et les mettait en contact avec les médias internationaux. L’homme était de plus en conflit avec une association soutenant les réfugiés athées, Secular Refugee Aid Germany. Depuis 2019, les contacts entre Abdulmohsen et l’organisation se faisaient uniquement par l’intermédiaire d’avocats. En raison d’une “grave diffamation et d’attaques verbales”, des membres de Secular Refugee Aid Germany ont porté plainte contre lui. Ce qui a donné lieu à un procès devant le tribunal de première instance de Cologne.

“Un psychopathe d’ultradroite conspirationniste”

Arrêté vendredi soir, Taleb Jawad al-Abdulmohsen a pêle-mêle exprimé des opinions hostiles à l’islam, sa colère contre les fonctionnaires allemands de l’immigration et son soutien aux récits conspirationnistes d’extrême droite sur une “islamisation” de l’Europe. Mina Ahadi, présidente du Conseil central des anciens musulmans, le décrit comme un “psychopathe d’ultradroite conspirationniste” haïssant tous ceux qui ne partagent pas sa haine. Selon Mina Ahadi, il “terrorisait littéralement les membres de l’association”. Une plainte avait été déposée contre lui l’année dernière, a confirmé le parquet de Magdebourg.

L’Arabie saoudite avait demandé à Berlin son extradition, a indiqué lundi une source proche du gouvernement à l’AFP. “Il y a eu une demande (d’extradition)”, a affirmé cette source sous couvert d’anonymat, précisant que Ryad avait averti Berlin à plusieurs reprises que le suspect, Taleb Jawad al-Abdulmohsen, “pourrait être dangereux”, sans toutefois fournir de détails supplémentaires sur les motifs de la demande d’extradition.

Les motivations du suspect et la raison pour laquelle l’alerte n’a pas été donnée alors que ce dernier envoyait des signaux inquiétants depuis des années restent à ce jour un mystère. L’attaque de vendredi a coûté la vie à cinq personnes, dont un garçon de neuf ans. Selon un dernier bilan, 235 autres personnes ont été blessées.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :