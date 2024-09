Donald Trump lance une montre de luxe à 100.000 dollars pour financer sa campagne

Donald Trump a ajouté une montre de luxe à son arsenal de “goodies” mis en vente pour financer sa campagne électorale. Son coût? 100.000 dollars.

Il y avait déjà les baskets, les bibles, les pièces et même des bouts du costume porté lors d’un débat télévisé face à Joe Biden. Donald Trump a mis à jour son arsenal de “goodies” en ajoutant une nouvelle gamme de montres de luxe. Le modèle le plus cher se nomme “Trump Victory Tourbillon” et est composé entièrement de 200 grammes d’or massif 18 carats ainsi que 122 diamants répartis sur les cornes et la lunette. Le cadran, qui affiche “Trump”, laisse apparaître un mouvement à tourbillon.

“J’adore l’or, j’adore les diamants”, assure Donald Trump dans la vidéo promotionnelle. Cette montre, “vraiment spéciale” et fabriquée en Suisse, est limitée à seulement 147 exemplaires, dont l’un est réservé à l’ex-président. Il faut débourser 100.000 dollars pour l’obtenir. Ceux qui franchiront le pas recevront une lettre personnelle de Donald Trump avec la mention “C’est l’heure de Trump!”. Un autre modèle, en plaqué or, est plus accessible, à 799 dollars l’unité.

À noter que Kamala Harris vend également des produits dérivés pour financer sa campagne. Il s’agit effectivement d’une véritable tradition aux Etats-Unis.

