INTERNATIONAL – « Je te rappelle, Emmanuel. » Mercredi 19 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été interrompu par un appel d’Emmanuel Macron, alors qu’il était en pleine visioconférence avec la presse. Un court moment qui en dit long sur la relation étroite entre la France et l’Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie.

Alors qu’une journaliste était en train de lui poser une question, Volodymyr Zelensky l’a stoppée pour répondre au téléphone, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article. « Emmanuel, Emmanuel… Je suis désolé, je discute avec des journalistes », a-t-il dû poliment répondre à son interlocuteur, avant de lui proposer de le rappeler dans « quelques minutes ».

Volodymyr Zelensky a ensuite confirmé à un journaliste de France 24 qu’il s’agissait bien du président français. « Je viens de parler au président Macron, à Emmanuel. On s’appelle régulièrement. Je dirais une fois par jour, en moyenne », a précisé le président de l’Ukraine. Ce dernier en a profité aussi pour annoncer qu’il irait en France « la semaine prochaine » et qu’il y aurait « plusieurs réunions ».

Échange positif avec Trump

Le même jour, celui qui résiste à Vladimir Poutine depuis plus de trois ans a eu aussi un échange téléphonique avec Donald Trump. Après une heure de discussions mercredi 19 mars, Volodymyr Zelensky a salué un échange « positif, très substantiel et franc » et son homologue américain un coup de fil « fantastique ». Un bilan bien plus encourageant que celui de leur dernier entretien à la Maison Blanche qui avait été catastrophique.

Le président ukrainien a également assuré n’avoir ressent « aucune pression » de la part de Donald Trump pour le pousser à des concessions, en évoquant leur conversation. Juste après avoir affirmé que son pays était prêt à cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles en Russie.

L’Ukraine a notamment sollicité l’aide de Washington pour la défense. Ceci alors que la première condition de Poutine pour un éventuel cessez-le-feu était justement l’arrêt de l’aide occidentale à l’Ukraine. Ce qui n’a pas empêché Trump de donner une réponse favorable.

« Le président Zelensky a demandé des systèmes de défense antiaérienne (…) et le président Trump a accepté de travailler avec lui pour voir ce qui était disponible, notamment en Europe », a dit Karoline Leavitt. Elle a évoqué en particulier des systèmes Patriot, et a ajouté qu « le partage de renseignements militaires pour la défense de l’Ukraine » allait « continuer ».

Source: Le HuffPost

