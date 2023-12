Façade atlantique de l’Afrique : Le Roi Mohammed VI fait des offres au continent

C’est une évidence, le Maroc sous le leadership du Roi Mohammed est résolument engagé à développer sa coopération avec tous les pays du continent africain. Dans ce sens les initiatives du Rabat se multiplient et se renforcent au quotidien. La preuve : la création de l’Espace de l’Afrique Atlantique. Ce cadre offre des opportunités significatives aux pays africains. Il promet des avancées majeures, notamment la croissance économique soutenue par une augmentation annuelle des Investissements directs étrangers. En somme, le Roi Mohammed VI a un joli paquet d’opportunités pour l’Afrique.

En effet, la création de l’Espace de l’Afrique Atlantique serait une opportunité réelle pour tous les pays africains, car cette initiative aura un impact positif significatif sur la ZLECAF en améliorant ses mécanismes logistiques. Objectif ? Faciliter les échanges entre les pays africains.

La croissance économique se traduira par une augmentation moyenne annuelle de plus de 5 % des Investissements Directs Étrangers (IDE), dont 40 % seront consacrés au secteur industriel.

La création de réseaux de valeur continentale et d’environnements industriels favorise une collaboration africaine fondée sur le co-développement.

La croissance des échanges commerciaux entre les nations africaines et le reste du monde an un impact significatif sur le progrès économique et social des pays africains.

Pour maximiser l’efficacité logistique et commerciale en Afrique, il est important de partager des connaissances et de partager les meilleures pratiques entre les pays du continent.

Les ports de l’Espace maritime de l’Afrique atlantique connaissent une augmentation des activités, en particulier grâce au développement des liaisons via les routes et les chemins de fer entre les pays non côtiers et l’Espace maritime.

Il est important de développer des industries de haute valeur ajoutée dans la région, telles que l’industrie automobile en Mauritanie, en Côte d’ivoire et même dans les pays du Sahel. En particulier, l’amélioration des performances logistiques pourrait permettre la création d’une chaine de valeur afro-atlantique de l’industrie automobile bénéficiant du savoir-faire marocain, des avantages démographiques et de la compétitivité logistique des ports de l’EAA.

Récemment le Roi Mohammed VI a exprimé l’intention du Maroc de créer une compagnie navale nationale. Le but de cette entreprise cruciale est de redéfinir la position du Royaume dans le domaine du commerce international. En ajoutant la compétitivité dans le domaine maritime aux divers éléments composant la vaste compétitivité logistique du Royaume, tels que les infrastructures portuaires, les réseaux ferroviaires et routiers, entre autres, elle contribuera substantiellement à l’enrichissement des atouts logistiques du pays. En conséquence, la compétitivité dans le domaine maritime est ajoutée aux autres aspects de la compétitivité logistique du Royaume, y compris les infrastructures portuaires, les réseaux ferroviaires et routiers, entre autres.

L’Afrique au cœur du commerce mondial

Le Maroc a la possibilité d’inscrire cette initiative au sein de la vision Royale du co-développement. Ce processus implique l’établissement d’une compagnie navale continentale, dont la structure du capital serait partagée entre plusieurs nations africaines. Les activités logistiques de cette entité toucheront plusieurs ports de la région, contribuant ainsi à l’essor économique conjoint et à la promotion d’une collaboration fructueuse entre les nations participantes. L’initiative serait indéniablement la clé du positionnement africain au cœur du commerce mondial.

Dans une démarche visionnaire, l’Espace Atlantique Africain (EAA) s’apprête à acquérir les piliers essentiels de la réussite industrielle, posant ainsi les fondements d’une prospérité partagée au sein du continent. Cette initiative ambitieuse comprend trois éléments clés qui promettent de redéfinir le paysage économique de la région.

Gazoduc Transcontinental : La Souveraineté Énergétique en Marche

Au cœur de cette initiative réside la mise en place d’un gazoduc traversant l’ensemble des nations de l’Afrique de l’Ouest. Ce réseau gazier transcontinental émerge comme une pierre angulaire, offrant non seulement une source d’énergie vitale, mais également renforçant la souveraineté énergétique des nations africaines. Cette initiative audacieuse favorisera une interconnexion énergétique régionale, promouvant la stabilité et l’autosuffisance énergétique.

Compagnie Navale Africaine : Un Levier de Compétitivité Régionale

Dans la perspective de cette initiative, la création d’une compagnie navale africaine se profile comme une étape décisive. Cette entité, opérant dans les eaux régionales et au-delà, s’annonce comme un vecteur majeur d’amélioration de la compétitivité des pays de la région. En renforçant les capacités logistiques et commerciales à travers les voies maritimes, cette compagnie navale contribuera de manière significative à l’essor économique et commercial de l’Afrique de l’Ouest.

Chaîne de Valeur pour les Fertilisants : Soutien à la Souveraineté Alimentaire : Un autre aspect crucial de cette initiative concerne la mise en place d’une chaîne de valeur dédiée aux fertilisants. Cette infrastructure stratégique constituera une assise solide pour la consolidation de la souveraineté alimentaire. En favorisant la production et la distribution efficace de fertilisants, elle contribuera à renforcer la sécurité alimentaire dans la région, un enjeu central pour le développement durable.

En somme, l’Espace Atlantique Africain forge une voie vers l’avenir en s’appropriant ces éléments majeurs de la réussite industrielle. Cette initiative, ancrée dans une vision de co-développement, témoigne de l’engagement envers la prospérité partagée et la croissance économique durable pour les 23 nations de l’Afrique atlantique.

