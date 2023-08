– “N’est-il pas temps de remettre à plat notre vision de l’Afrique et de son lien avec la France”, s’interrogent-ils dans une lettre ouverte signée par 94 parlementaires issus de plusieurs bords politiques

Un groupe de 94 parlementaires français, issus de plusieurs bords politiques, a adressé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, dans laquelle ils critiquent la politique de Paris en Afrique, qui aurait, selon eux, déclenché un sentiment anti-français sur le continent.

La lettre, publiée lundi par le quotidien français Le Figaro, appelle Emmanuel Macron à revoir la politique de la France en Afrique.

Les sénateurs LR (Les Républicains) Roger Karoutchi, Bruno Retailleau et Christian Cambon, auteurs de cette lettre ouverte adressée au locataire de l’Élysée, ont estimé que l’échec de l’opération Barkhane était, en grande partie, à l’origine du rejet de la France et de sa présence économique, politique et militaire au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en République centrafricaine.

Barkhane était une opération française de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, qui a débuté en août 2014 et s’est officiellement achevée en novembre de l’année dernière.

“Aujourd’hui, la Françafrique d’hier est remplacée par la Russafrique militaire, par la Chinafrique économique ou l’Américafrique diplomatique”, peut-on lire dans la lettre.

“N’est-il pas temps de remettre à plat notre vision de l’Afrique et de son lien avec la France?”, ajoutent les signataires de la lettre ouverte.

Et de conclure en qualifiant le continent africain d'”ami (qui) ne comprend plus la France et conteste de plus en plus son rôle et sa présence” sur le continent.

*Traduit de l’Anglais par Mourad Belhaj

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

