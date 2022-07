Le journal chinois Global Times a critiqué la liste noire de Washington dans laquelle cinq entreprises chinoises ont été sanctionnées pour leur « soutien présumé au complexe militaro-industriel russe », soulignant que « Washington a une fois de plus fait preuve d’une mauvaise habitude de blâmer les autres ».

Le Global Times chinois a dénoncé les « tentatives répétées de Washington de se dégager de sa responsabilité dans l’aggravation de la crise ukrainienne, en accusant Pékin de viser à créer de nouveaux ennemis » dans le but de maintenir l’unité du camp des alliés américains.

L’article souligne que « de telles mesures unilatérales sont incompatibles avec le droit international et ne sont pas approuvées par le Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui signifie qu’elles sont totalement illégales », indiquant en même temps que « la Russie et la Chine maintiennent une coopération normale dans le domaine de l’énergie , l’économie et le commerce », s’interrogeant : » Sur quelle base Washington empêche-t-il cela et impose-t-il des sanctions à la Chine ? »

L’article notait également que « les mesures restrictives des États-Unis et de leurs alliés contre Moscou ont touché le plafond politique, mais elles n’ont pas produit l’effet escompté ».

L’article conclut que « Washington et ses partenaires sont tombés dans leurs propres pièges, provoquant une crise énergétique et une hausse de l’inflation dans les pays occidentaux notamment ».

Source: https://french.almanar.com.lb/

