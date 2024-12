Guerre en Ukraine : la Russie affirme que la déclaration de Trump « correspond totalement » à la position russe

Donald Trump a déjà affirmé être «vivant opposé» à l’envoi de missiles à longue portée. La Russie a lors répondu en assurant que cette déclaration convergeait avec la position russe . Le Figaro fait le point sur la situation.

La dernière déclaration de Trump sur l’Ukraine « correspond totalement » à la position russe

Le Kremlin a salué vendredi la dernière déclaration de Donald Trump s’opposant à l’emploi par l’Ukraine de missiles américains contre le territoire russe.

«La déclaration correspond totalement à notre position, et (sa) vision des causes de l’escalade est également conforme à la nôtre (…) Il est évident que Trump comprend ce qui provoque l’escalade de la situation» , a-t-il salué. le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un briefing.

Donald Trump «vivement opposé» à l’envoi de missiles à longue portée

Donald Trump s’est opposé à l’utilisation, par l’Ukraine, de missiles américains contre le territoire russe, Joe Biden, président des États-Unis jusqu’au 20 janvier, a annoncé une nouvelle aide militaire d’environ 500 millions de dollars, et Donald Tusk, premier ministre polonais, ne prévoit pas «pour l’instant» de déployer des troupes en Ukraine.

«Je suis vivement opposé à l’envoi de missiles à des centaines de kilomètres à l’de la Russie. Pourquoi faisons-nous cela ? (…) Nous ne faisons qu’intensifier cette guerre et l’aggraver» , a déclaré Donald Trump, dans des propos tenus le 25 novembre, mais publié ce jeudi par le Time Magazine , avant sa rencontre avec les présidents français et ukrainien Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à l’occasion de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame à Paris.

Dans son entretien à Time , Donald Trump déclare vouloir «parvenir à un accord» pour régler le conflit en Ukraine. «Et la seule manière de parvenir à un accord c’est de ne pas abandonner» , ajoute-t-il lorsqu’il est exposé sur ses intentions d’abandonner ou non le soutien à Kiev. Les missiles ATACMS ont une portée maximale de 300 kilomètres.

Interrogé sur les déclarations de Donald Trump, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe rattaché à la Maison-Blanche, a déclaré jeudi ne pas vouloir «entrer dans un va-et-vient» avec le camp du président élu sur cette question. «La politique du président Biden a été de faire tout ce que nous pouvons (…) pour que l’Ukraine puisse se défendre, de manière que si et quand nous arrivons à des négociations, le président Zelensky se trouve dans les meilleures conditions possibles» , a affirmé John Kirby lors d’un point presse.

La Russie a tiré 93 missiles sur l’Ukraine vendredi matin

La Russie a tiré 93 missiles balistiques et de croisière sur l’Ukraine, lors de sa dernière attaque massive vendredi matin, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «93 missiles ont été lancés, dont au moins un Nord-Coréen. Un total de 81 missiles ont été abattus, dont onze par les chasseurs F-16» que l’Ukraine a finalement commencé à recevoir cette année de ses alliés occidentaux, at-il déclaré sur X.

La Russie a dit avoir frappé «massivement» l’Ukraine vendredi après les tirs de l’ATACMS de Kiev

La Russie a assuré avoir frappé «massivement» l’Ukraine vendredi, en réponse aux tirs de Kiev avec des missiles américains ATACMS deux jours plus tôt.

«En réponse à l’utilisation d’armes américaines de longue portée, les forces armées russes ont mené une attaque massive contre des installations critiques de l’infrastructure énergétique» de l’Ukraine, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. publié sur Telegram.

Le Kremlin juge que les conditions «préalables» aux négociations sur l’Ukraine ne sont pas réunies

Le Kremlin a jugé que les conditions «préalables» aux négociations sur l’Ukraine n’étaient pas réunies, alors que les spéculations sur d’éventuels pourparlers se multipliaient à l’approche du retour au pouvoir aux Etats-Unis de Donald Trump en janvier.

«Nous ne voulons pas d’un cessez-le-feu, nous voulons la paix, une fois que nos conditions seront remplies et que tous nos objectifs seront atteints» , a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que les conditions « préalables aux négociations » ne sont pas réunies, Moscou réclamant de facto une reddition de l’Ukraine avant de négocier les conditions de la paix.

Des centrales thermiques «gravement endommagées» par les frappes russes de vendredi

Des centrales thermiques ukrainiennes ont été «gravement endommagées» par les frappes massives russes de vendredi matin, a déclaré DTEK, fournisseur privé d’électricité.

Les frappes ont «gravement endommagé l’équipement des centrales thermiques» , a indiqué la DTEK dans un communiqué. «C’est la douzième attaque massive contre le secteur énergétique ukrainien» rien que cette année, at-il ajouté.

L’Ukraine vise par une attaque russe «massive» sur son secteur énergétique

Les installations énergétiques de l’ Ukraine sont la cible vendredi matin d’une attaque russe «massive» , ont annoncé les autorités ukrainiennes, la Russie bombardant régulièrement ces infrastructures et provoquant des coupures de courant à travers le pays en pleine saison hivernale. «L’ennemi continue avec la terreur. Une fois encore, le secteur énergétique, à travers l’ Ukraine , est la cible d’une attaque massive» , a indiqué le ministère ukrainien de l’Énergie.

«Les ingénieurs énergétiques prennent toutes les mesures nécessaires pour minimiser les conséquences négatives pour le système énergétique» , a-t-il ajouté, précisant que l’étendue des dégâts sera établie une fois que l’alerte aérienne, toujours en cours, aura été levée.

Vendredi matin, le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga a une fois encore renouvelé cet appel, alors que Kiev reproche régulièrement à ses alliés la lenteur et la timidité de leur aide. «La Russie cherche à nous priver d’énergie. Et nous devons la priver des moyens de (répandre) sa terreur. Je répète mon appel à la livraison de toute urgence de 20 systèmes de défense aérienne, NASAMS, HAWK et IRIS-T» , at-il écrit sur X.

Joe Biden accorde une aide de 500 millions de dollars à l’Ukraine

«Les États-Unis vont apporter une autre cargaison importante d’équipements et d’armes à nos partenaires ukrainiens qui en ont urgemment alors qu’ils se défendent contre besoin des attaques en cours de la Russie» , a déclaré le chef de la diplomatie. américaine, Antony Blinken, dans un communiqué. Ce nouvel envoi d’équipements est le 72e depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, a indiqué plus tôt la Maison Blanche alors que le président élu Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier, a souvent clairement le déblocage. de l’aide militaire américaine à Kiev.

L’annonce d’aujourd’hui est la troisième aide militaire annoncée par Washington en décembre, après celle de samedi, évaluée à 988 millions de dollars et celle du 2 décembre, pour 725 millions de dollars d’équipements. Le matériel qui sera fourni à Kiev, annoncé jeudi, contient notamment des munitions pour les systèmes de lance-roquettes Himars , des obus d’artillerie, des drones, des véhicules militaires, des équipements de protection contre des attaques chimiques, radiologiques et nucléaires, a indiqué le département d’État.

La Pologne n’enverra pas de troupes en Ukraine «pour l’instant»

Donald Tusk a confirmé au passage que la possibilité d’envoyer un contingent militaire en Ukraine avait été abordée dans son entretien avec Emmanuel Macron, tout en disant que, « pour l’instant » , Varsovie « ne prévoit pas de telles actions » . Cette idée avait déjà été évoquée en février par le chef de l’État français , sans faire son chemin. «Je voudrais (…) couper court aux spéculations sur la présence potentielle de troupes d’un pays ou d’un autre en Ukraine une fois le cessez-le-feu ou la paix instauré. Le président (français, NDLR) en est consciencieux, nous en avons discuté» , a-t-il lancé.

À défaut de perspective d’entrée rapide de l’Ukraine dans l’Otan, à laquelle s’opposent Washington et Berlin, ces troupes pourraient constituer une sorte de force de maintien de la paix en vue de préserver la souveraineté de l’Ukraine une fois un cessez-le-feu entré en vigueur. Le déploiement d’un contingent militaire européen peut être « l’une des garanties » pour une paix future avec la Russie, a confirmé à l’AFP un haut responsable ukrainien. Il s’agit d’ «une idée des Européens» et non de Kiev et Emmanuel Macron en est «manifestement le chef de file» , a-t-il ajouté.

Le président ukrainien laisse entendre qu’il est disposé à attendre avant de récupérer les zones occupées par l’armée russe (près d’un cinquième de son pays). Mais il réclame des garanties de sécurité « efficaces » de ses alliés afin d’éviter par la suite tout nouvel assaut russe contre l’Ukraine.

