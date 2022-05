Un déluge de feu russe s’abat sur le site situé près de Marioupol, d’où 101 civils ont pu être évacués au cours des derniers jours, selon l’ONU.

UKRAINE – La Russie a lancé ce mardi 3 mai une offensive contre l’usine Azovstal, dernier foyer de résistance ukrainienne à Marioupol, a annoncé un commandant du bataillon Azov qui défend l’aciérie. “Un puissant assaut sur le territoire d’Azovstal est en cours actuellement, avec le soutien de véhicules blindés, de chars, avec des tentatives de débarquement de troupes, avec l’aide de bateaux et d’un grand nombre d’éléments d’infanterie”, a affirmé Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment Azov, dans un message vidéo publié sur Telegram.

“Nous allons tout faire pour la repousser”, a-t-il ajouté, appelant à “des mesures immédiates pour évacuer les civils” toujours terrés avec les combattants ukrainiens sur cet immense site métallurgique de Marioupol, port stratégique du sud du Donbass déjà presque entièrement sous contrôle russe. Il a par ailleurs précisé que de puissants bombardements avaient eu lieu dans la nuit ayant précédé cet assaut, qui ont tué deux femmes et blessé “environ 10 civils”. “Cette nuit, l’artillerie navale et terrestre ennemies ont bombardé l’usine Azovstal, des bombes très lourdes ont été larguées”, a-t-il ajouté.

L’offensive a été confirmée, un peu plus tôt dans l’après-midi, par l’armée de Vladimir Poutine. “Actuellement, des unités de l’armée russe et de la République populaire de Donetsk, utilisant de l’artillerie et des avions, commencent à détruire” les “positions de tir” de combattants ukrainiens sortis de l’usine, a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense dans une allocution dont la vidéo a été diffusée par les agences russes. Vadim Astafiev a affirmé que le régiment ukrainien Azov, qui défend l’usine, a “utilisé” le cessez-le-feu, déclaré pour évacuer des civils, pour sortir des sous-sols de l’aciérie et “prendre des positions de tir sur le territoire et dans les bâtiments de l’usine”.

101 civils évacués

Au total, quelque 101 civils ont pu être évacués du site au cours des derniers jours à la faveur du cessez-le-feu, a indiqué ce mardi 3 mai l’ONU. “Je suis heureuse et soulagée de confirmer que 101 civils ont été évacués avec succès de l’usine métallurgique Azovstal à Marioupol”, a indiqué la coordinatrice humanitaire des Nations unies pour l’Ukraine Osnat Lubrani, citée dans un communiqué. A Zaporijjia, destination du convoi, au moins cinq bus sont arrivés à un centre de réception devant les accueillir.

I'm relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.

I'm thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8

— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022