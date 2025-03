Le président de l’Ukraine est notamment revenu ce mardi sur sa rencontre avec Donald Trump, regrettant qu’elle “ne s’est pas déroulée comme prévu”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit sur X ce mardi 4 mars que “l’Ukraine est prête à signer à tout moment l’accord sur les minéraux et la sécurité et sous toute forme qui lui conviendra”. Pour le président ukrainien, cet accord est “un pas en avant vers une plus grande sécurité et des garanties de sécurité solides”.

Cet accord devait être signé ce vendredi à Washington, avant que l’altercation entre le président de l’Ukraine et l’administration américaine ne provoque un départ précipité de Volodymyr Zelensky de la Maison Blanche.

“Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction ferme du président Trump pour parvenir à une paix durable”, a poursuivi Volodymyr Zelensky.

“L’Ukraine est prête à s’asseoir à la table des négociations dès que possible pour parvenir à une paix durable”, selon le président de l’Ukraine. Fin février, Donald Trump jugeait, lui, que la présence de Volodymyr Zelensky à d’éventuelles néociations n’était pas “très importante”.

“Nous apprécions vraiment tout ce que l’Amérique a fait pour aider l’Ukraine”

Comment mettre un terme à ce conflit qui dure depuis plus de trois ans? Le président de l’Ukraine a partagé ses idées.

“Les premières étapes pourraient être la libération des prisonniers et une trêve dans le ciel (interdiction des missiles, des drones à longue portée, des bombes sur l’énergie et d’autres infrastructures civiles) et une trêve maritime immédiate”, a écrit Volodymyr Zelensky précisant que cela est valable seulement “si la Russie fait de même.”

Cette idée fait écho à celle d’Emmanuel Macron qui, ce dimanche au Figaro, indiquait que la France et le Royaume-Uni proposaient une trêve d’un mois en Ukraine “dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques”. Mais ce lundi, un ministre de Keir Starmer a affirmé qu’il n’y avait pas encore d'”accord” sur le sujet.

Le dirigeant de l’Ukraine est aussi revenu sur sa rencontre avec Donald Trump ce vendredi, estimant qu’elle “ne s’est pas déroulée comme prévu”.

“Il est regrettable que les choses se soient passées ainsi. Il est temps d’arranger les choses. Nous souhaitons que la coopération et la communication futures soient constructives”, a écrit Volodymyr Zelensky.

"Nous sommes reconnaissants", a-t-il rappelé, soulignant l'importance des Javelins, un système portable anti-chars américain fourni par Washington à Kiev lors du premier mandat de Donald Trump.

Selon l’institut de Kiel qui comptabilise le soutien international à l’Ukraine, le soutien américain est de 114,2 milliards d’euros depuis 2022, contre 132 milliards d’euros de la part des pays européens. Loin des 300 milliards de dollars régulièrement évoqué par Donald Trump, sans que le président américain n’apporte de preuves concernant ce chiffre.

Dans le détail, Washington reste le soutien principal à Kiev en matière de défense puisque les États-Unis ont fourni 64,1 milliards d’euros d’aide militaire, contre 62 milliards d’euros pour l’Europe. Mais ces derniers apportent un soutien humanitaire et financier plus important.

