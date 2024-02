Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, l’égérie bancaire Christelle DIENG ZONGO, de nationalité guinéo-burkinabè et précédemment patronne de la compagnie bancassurance NSIA Bank Guinée vient d’être cooptée pour driver la filiale guinéenne de la méga banque panafricaine Coris Bank International, en remplacement du ” sulfureux” banquier togolais Tété BÉNISSAN KOUASSI.

Après avoir surfé sur des eaux agitées à NSIA Bank Guinée, qui porte encore les stigmates du tourbillon financier, Christelle ZONGO DIENG, selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, quitte la tête de la filiale guinéenne du groupe NSIA, propriété de l’homme d’affaires ivoirien Jean DIAGOU, pour piloter désormais le gouvernail de CORIS BANK GUINÉE. Une décision actée par les dirigeants du groupe bancaire panafricain CORIS BANK International qui ont jeté leur dévolu au finish sur elle, pour remplacer le « sulfureux » banquier togolais TÉTÉ BÉNISSAN KOUASSI, aux commandes depuis l’ouverture de CORIS BANK GUINÉE. Mal-en-point ces dernières années à NSIA Bank Guinée, marquée par une gouvernance en dents de scie, suite à une série de licenciements et de fraude d’un montant d’un million d’euros, Christelle ZONGO a été appelée à la rescousse d’une filiale qui ambitionne de jouer les premiers rôles, dans un marché qui tourne en dérision, sur la place financière de Conakry. Selon des informations de Confidentiel Afrique, la cooptation par Coris Bank International de Christelle DIENG ZONGO répond logiquement aux exigences et clauses réglementaires de la Banque Centrale de Guinée (BCG) depuis un certain temps, relatives à la nomination à la tête d’institutions bancaires sur le marché de Conakry que de cadres bancaires et financiers de nationalité exclusivement guinéenne. Les dirigeants de la méga banque panafricaine n’ont pas donc cherché loin en s’attachant les services de l’ex-protégée de Léonce Yacé à la Tour de NSIA Abidjan. Va-t-elle encore marcher sur des œufs dans les allées de Coris Bank Guinée? Confidentiel Afrique a appris de sources bien informées, que c’est le guinéen Abdoulaye DIALLO, précédemment Responsable Commercial de Vista Bank Guinée, qui vient d’être promu aux commandes de NSIA Bank Guinée.

Par Hugues DESORMAUX (Confidentiel Afrique)

Commentaires via Facebook :