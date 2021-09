Guinée: plusieurs dizaines d’opposants libérés

Après le rendez-vous manqué de lundi, celui de mardi fut le bon. En début de soirée, Abdoulaye Bah, de l’UFDG, et ses compagnons d’infortune franchissent un à un le portail de la prison civile de Conakry. « Nous sommes libres aujourd’hui, la liberté n’a pas de prix, c’est une nouvelle naissance quand on quitte la prison. C’est une joie d’être parmi les siens, j’estime que c’est une épreuve dans ma vie, et par conséquent je n’ai de haine contre personne », confie Abdoulaye Bah à RFI.

Bogolan Keamou Haba est le porte-parole de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (Anad), une organisation d’une cinquantaine de partis politiques, de la société civile et d’ONG qui soutiennent l’ancien premier et leader du principal parti d’opposition au régime de l’ex-président d’Alpha Condé. C’est l’un des premier prisonniers à avoir été libéré hier soir. il se confie à son tour :