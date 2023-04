“J’ai honte de ce qu’il se passe en France” : l’avis tranché de Françoise Hardy sur la réforme des retraites

Interrogée sur son éventuelle signature à la tribune du monde de la culture demandant le retrait immédiat de la réforme à laquelle 300 personnalités ont déjà participé, Françoise Hardy n’a pas manqué de faire valoir son avis… En défaveur de cette tribune. Expliquant son choix, la chanteuse dénonce les “grèves répétées” qui “aggravent la situation économique” et font de la France “un repoussoir touristique”.

“Tous les pays européens ont mis l’âge de retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d’Europe. (…) Et puis les retraités vivent de plus en plus longtemps et, actuellement, nous n’avons même pas deux actifs pour un retraité”, ajoute l’interprète de Mon amie la rose.

Plus discrète sur la scène médiatique depuis l’annonce de son cancer du larynx en 2019, Françoise Hardy affirme ne se sentir “ni de droite – surtout en ce moment – et encore moins de gauche”. Elle poursuit : “Pour vous dire la vérité, j’ai honte de ce qui se passe dans une France qui se laisse manipuler et désinformer par des extrémistes, de gauche ou de droite : la LFI, la Nupes, Marine Le Pen…”

A contrario de la chanteuse, de nombreux artistes se sont déjà positionnés contre la réforme et soutiennent encore les mobilisations, comme les actrices Adèle Haenel et Corinne Masiero, ou encore les rappeurs Médine et Hatik. Pour soutenir les grévistes, une cinquantaine de rappeurs ont rejoint les deux chanteurs pour un concert ce dimanche 9 avril au Dock B à Pantin, près de Paris. L’intégralité des recettes sera reversée pour les caisses de grévistes.