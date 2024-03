Ouagadougou, 4 mars 2024(AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla, a estimé lundi, que la CEDEAO est utilisée par des impérialistes pour détruire d’autres Africains, en particulier contre les efforts de souveraineté déployés par l’Alliance des États du Sahel (AES).

Comme pendant la conquête coloniale, de nos jours, « ce sont des Africains qui ont été utilisés à travers la CEDEAO pour détruire d’autres Africains », a clamé lundi matin, le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla.

Pour Me Kyelem, « les valets locaux sont toujours là, plus nombreux que jamais ; prêts à se servir de n’importe quel moyen pour traduire leur fidélité à leurs maîtres impérialistes », « et surtout veiller à ce leurs maîtres ne doutent jamais de leur fidélité, en actes et en paroles ».

