Moscou donne la priorité à l’augmentation du bien-être de la population en termes de développement économique, a déclaré le président russe dans une interview à l’agence de presse chinoise Xinhua.

MOSCOU, le 15 mai. /TASS/. Les autorités russes savent comment atteindre les objectifs à grande échelle fixés dans le récent discours sur l’état de la nation, a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans une interview à l’agence de presse chinoise Xinhua , publiée sur le site Internet du Kremlin .

Selon lui, “le discours fixe des objectifs objectifs et essentiels”. “Nous reconnaissons l’ampleur de ces défis et pouvons apporter des solutions. Pour ce faire, nous nous appuierons sur la volonté consolidée de notre peuple, les ressources et capacités nécessaires et la riche expérience de l’interaction entre l’État, les entreprises et la société civile”, a-t-il précisé.

Les objectifs “incluent la résolution des problèmes démographiques, l’augmentation du taux de natalité, le soutien aux familles avec enfants, la lutte contre la pauvreté et les inégalités”.

Poutine a prononcé son discours sur l’état de la nation au Parlement le 29 février, fixant des objectifs économiques pour l’avenir et annonçant de nouveaux projets nationaux.

Poutine a également souligné que Moscou donne la priorité à l’augmentation du bien-être de la population en termes de développement économique.

“Aujourd’hui, la Russie est l’un des cinq premiers pays du monde en termes de parité de pouvoir d’achat. Nous visons désormais les quatre plus grandes économies de la planète. Nous accordons la priorité à des tâches telles que garantir la qualité et le développement efficace dans tous les domaines, tout en augmentant le bien-être de nos citoyens”, a noté Poutine, ajoutant : “Il est impossible de réaliser des changements économiques de qualité sans une croissance soutenue des salaires.”

« Pour y parvenir, nous prévoyons d’augmenter la productivité du travail grâce à l’adoption généralisée des progrès scientifiques, des nouvelles technologies et innovations, de l’automatisation et de la robotisation, ainsi qu’à la création d’emplois modernes. , des professionnels avant-gardistes”, a-t-il déclaré.

Source: https://tass.com/

Commentaires via Facebook :