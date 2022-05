Pas de fonds supplémentaire

Prêts et subventions conditionnés

Ce projet, évoqué mi-mai par la Commission européenne, consiste en un instrument financier adossé au budget européen, qui permettrait d’accorder à l’Ukraine des prêts et des subventions. Ceux-ci seraient conditionnés à des réformes en matière d’État de droit et de lutte contre la corruption, et des investissements alignés sur les objectifs européens en matière de numérique et de climat.