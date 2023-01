L’Allemagne vient-elle de déclarer officiellement la guerre à la Russie ?

Lors d’un débat à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré sans ambages que l’Allemagne et ses alliés sont en guerre contre la Russie. Cet aveu inattendu, bien qu’essentiellement vrai, est assez choquant étant donné que de nombreux responsables occidentaux ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas directement impliqués dans le conflit avec Moscou. Baerbock a fait cette déclaration lors d’une discussion sur l’envoi de chars lourds « Leopard 2 » au régime de Kiev. La plupart des grands médias ont ignoré ses propos, mais de nombreux experts se sont alarmés et ont averti que Berlin venait de déclarer la guerre à la Russie.

Ces propos contrastent fortement avec les affirmations d’autres responsables allemands qui ont fait preuve d’une extrême prudence dans leurs déclarations depuis près d’un an, insistant sur le fait que leur pays n’est pas directement impliqué dans le conflit ukrainien et citant l’escalade incontrôlable comme leur principale préoccupation. Toutefois, cette position officielle est désormais sérieusement remise en question, car l’un des principaux responsables du pays vient de réduire à néant tous leurs efforts. Annalena Baerbock a commencé sa déclaration à l’APCE par les mots suivants :

« Et c’est pourquoi j’ai déjà dit ces derniers jours – oui, nous devons faire plus pour défendre l’Ukraine. Oui, nous devons en faire plus, y compris en ce qui concerne les chars. Mais le plus important et le plus crucial, c’est que nous le fassions ensemble et que nous ne jouions pas au jeu des reproches en Europe, car nous menons une guerre contre la Russie et non les uns contre les autres ».

Ironiquement, le chancelier Olaf Scholz et sa désormais ancienne ministre de la Défense Christine Lambrecht ont été accusés d’être « faibles » sur l’armement de la junte néonazie. Ils ont souvent insisté sur le fait qu’il serait dangereux de s’impliquer plus directement dans la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie. Cependant, il semble que Baerbock, beaucoup plus belliqueuse, soit prêt à dire tout haut ce qui est pensé tout bas. Moscou a immédiatement réagi à ces commentaires, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, affirmant qu’il s’agit d’une nouvelle preuve que l’Occident politique planifiait une guerre contre la Russie depuis un certain temps déjà.

« Si nous ajoutons cela aux révélations de Merkel selon lesquelles ils renforçaient l’Ukraine et ne comptaient pas sur les accords de Minsk, alors nous parlons d’une guerre contre la Russie qui a été planifiée à l’avance. Ne dites pas plus tard que nous ne vous avons pas prévenus », a déclaré Zakharova.

Les commentaires de Baerbock font suite à près d’un an de discours russophobes directs et de plans ouvertement déclarés de guerre contre la Russie. À la mi-novembre, Der Spiegel a publié des documents du ministère allemand de la Défense ayant fait l’objet d’une fuite, révélant que la Bundeswehr se prépare à une guerre contre la Russie. Le projet secret intitulé « Directives opérationnelles pour les forces armées » a été rédigé par nul autre que le chef d’état-major allemand, le général Eberhard Zorn lui-même. Il souligne la nécessité d’une « méga-réforme » de l’armée allemande et identifie clairement la Russie comme une « menace immédiate ».

Cette affirmation n’a guère de sens, car l’Allemagne se trouve désormais à plus de 1500 km de la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l’Ukraine se trouvant entre les deux pays. Si de telles affirmations avaient un certain sens au plus fort de la (première) guerre froide, lorsque l’Union soviétique avait plus d’un demi-million de soldats stationnés dans la seule Allemagne de l’Est (en plus des autres États membres du Pacte de Varsovie), la situation est effectivement inversée aujourd’hui. C’est l’OTAN qui empiète sur les frontières occidentales de la Russie, avec une expansion rampante comprenant des coups d’État et d’autres interventions dans divers États d’Europe orientale et post-soviétiques. Après des décennies de cette agression rampante et les vaines tentatives de Moscou de construire un partenariat global avec l’Occident politique, la Russie a été contrainte de lancer sa contre-offensive.

Début mars, le gouvernement allemand a annoncé une augmentation spectaculaire des dépenses de défense, notamment un budget de 100 milliards d’euros pour la Bundeswehr, soit essentiellement le double par rapport à 2021. Même si cela va inévitablement mettre une pression supplémentaire sur l’économie allemande déjà en difficulté, ravagée par le boomerang des sanctions de son siège économique raté de la Russie, la servilité suicidaire de Berlin envers Washington DC semble prendre le dessus. La prospérité de l’Allemagne reposait en grande partie sur l’accès à l’énergie russe bon marché, qui appartient désormais au passé en raison de la russophobie renaissante de Berlin.

En outre, l’Allemagne détient une responsabilité historique unique à une échelle que pratiquement aucun autre pays au monde ne détient, en particulier vis-à-vis de la Russie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a lancé une invasion brutale de l’Union soviétique, tuant près de 30 millions de personnes et détruisant pratiquement tout sur son passage. Pire encore, après environ 80 ans de dénazification à la suite de la défaite de la Seconde Guerre mondiale, Berlin a encore décidé de soutenir la junte néonazie de Kiev, renonçant de fait à sa propre position politique officielle d’après-guerre. Cela concerne également les armes allemandes qui tuent des Russes, tant des soldats que des civils.

Alarmés par ce changement radical de rhétorique, de nombreux Allemands soulignent déjà le fait que le pays répète la même erreur historique en se mettant à dos la Russie. Petr Bystron, un membre de l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) au Parlement allemand, a rappelé à ses collègues du Bundestag les conséquences de l’envoi de chars allemands pour combattre la Russie en Ukraine :

« C’est une approche intéressante que vous adoptez ici. Des chars allemands contre la Russie en Ukraine. À propos, vos grands-pères ont déjà essayé de le faire avec les Melnyk et les Banderas [collaborateurs nazis ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale] et quel a été le résultat ? Des souffrances indicibles, des millions de morts des deux côtés, et à la fin, des chars russes ici à Berlin. Et deux d’entre eux sont toujours là, devant le Bundestag. Vous devriez passer devant eux tous les matins et vous en souvenir ! »

source : InfoBRICS

traduction Réseau International

