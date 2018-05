En vue de lancer le 6ème sommet panafricain du Réseau des organisations de jeunes leaders africains des Nations Unies sur les objectifs de développement durable (ROJALNU-ODD), qui se tient du 21 au 25 mai 2018 a Ouagadougou, le Comité international de pilotage de cette conférence, avec à sa tête le président Eli Yaovi Apedo, a rencontré les hommes de médias le mardi 8 mai au siège du ROJALNU-ODD, dans la capitale du pays des hommes intègres. Il s’agissait d’expliquer les différents contours et objectifs de cet important sommet.

Selon le conférencier, la tenue de ce 6ème Sommet Panafricain des Jeunes Leaders des Nations-Unies qui intervient après les éditions tenues à Dakar (Sénégal), Ifrane (Maroc), Libreville (Gabon) se justifie par la nécessité de donner la chance à la jeunesse de mettre en œuvre tout son potentiel et sa force face à tous les défis de développement et de mieux impliquer les dynamiques des différents pays.

Le ROJALNU-ODD compte avec ce sommet de Ouagadougou, évaluer, capitaliser et définir un schéma directeur de la contribution des jeunes et de leurs priorités dans la mise en œuvre des ODD, l’atteinte des « 90-90-90 », la réalisation du Dividende démographique, la promotion du civisme et de la citoyenneté, la lutte contre l’extrémisme violent et l’immigration clandestine.

C’est aussi, a expliqué le responsable communication, Crédo Tetteh, la rencontre des experts, des Jeunes Leaders Africains du monde, de la diaspora, des Etats-Unis et d’Europe. Elle connaîtra également la présence de Chefs d’Etats, d’imminentes personnalités, des ministres, des hommes et femmes du monde de la culture et des affaires.

Pour le président du Comité international de pilotage, ce 6ème Sommet a pour objectif général de renforcer qualitativement la participation responsable et citoyenne des jeunes dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement en liens avec les Objectifs de développement durable (ODD).

Il s’agira de mobiliser 1 000 jeunes leaders de l’Afrique et des autres continents pour participer au 6èmeSommet Panafricain dont un Jeune Homme et une Jeune Femme délégués de chacun des 54 Etats d’Afrique, de la diaspora, des Etats-Unis et de l’Europe. Il est aussi question de familiariser les participants avec les concepts et initiatives en lien avec « le Plan de rattrapage du VIH (90-90-90)» recommandé par l’ONUSIDA et le dividende démographique ; de partager les meilleures pratiques en termes de participations des jeunes à la définition et à la mise œuvre des politiques publiques de développement en lien avec les ODD; déterminer les priorités des jeunes dans la mise en œuvre des ODD (messages clés, ciblage, …) ; de renforcer les capacités et le leadership des jeunes à impulser l’atteinte des objectifs (90-90-90) et le dividende démographique dans les différents pays.

Eli Yaovi Apedo a aussi mis l’accent sur l’élaboration d’un schéma directeur de la contribution des jeunes au développement durable y compris les approches d’investissement, la mobilisation des Jeunes Leaders des 13 régions du Burkina Faso ; la constitution d’une délégation des jeunes leaders africains pour accompagner le Président du Faso, porte-parole de la jeunesse africaine à la 73ème Assemblée Générale des Nations Unies et pour prendre part à l’atelier parallèle sur les priorités des jeunes.

Concernant les résultats attendus, le conférencier à mis l’accent sur, entre autres, l’élaboration d’ un schéma directeur de la contribution des jeunes au développement durable y compris les approches d’investissement est élaboré, la mobilisation des jeunes leaders des 13 régions du Burkina Faso et la mise en place d’une délégation des jeunes leaders africains pour accompagner le Président du Faso, porte-parole de la jeunesse africaine à la 73ème Assemblée Générale des Nations Unies et pour prendre part à l’atelier parallèle sur les priorités des jeunes est constituée..

Bruno Djito SEGBEDJI

Commentaires via Facebook :