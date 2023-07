“Vendredi, des éléments des Forces de Défense et de Sécurité (militaires, policiers et VDP) de Yargatenga ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes, à hauteur de la localité de Zoaga (Province du Boulgou, région du Centre-Est). Surpris par la puissance de feu des unités, l’ennemi, qui était lourdement armé, a désespérément tenté de s’exfiltrer, abandonnant ses moyens de combat sous la pression”, précise la Direction dans un communiqué.

Violences régulières

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes ayant fait plus de 16.000 morts, civils et militaires , selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

Mais, a-t-il ajouté, “on va s’équiper mille fois plus que l’ennemi, s’entraîner, former correctement les troupes pour la guerre”, dévoilant au passage “de nouvelles acquisitions de moyens de combat terrestre et aérien”, parmi lesquels des drones parmi les plus “performants”. “Beaucoup d’autres choses sont à venir, des moyens terrestres, en terme d’infanterie et d’aviation”, a-t-il affirmé.