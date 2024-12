Devant les élus vendredi 20 décembre, le président Talon salué les progrès du pays malgré les défis mondiaux, tout en mettant en lumière la lutte continue contre le terrorisme, notamment à la frontière nord, où des attaques jihadistes restent un défi majeur pour la sécurité nationale.

Ce vendredi 20 décembre, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a prononcé son discours annuel sur l’état de la Nation devant les députés à l’Assemblée Nationale. Il a abordé divers sujets, soulignant les progrès réalisés par le pays malgré les défis mondiaux.

« Alors que le monde s’enfonce globalement dans un cycle d’incertitude et d’instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, déstabilisant l’économie mondiale, que la démocratie, l’ordre mondial, la coopération internationale et le climat paraissent, plus que jamais, mal en point, le Bénin continue, sans tapage, d’avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité », a déclaré le président Talon.

Il a mis en avant les succès incontestables du pays dans divers secteurs, bien que leurs effets ne soient pas toujours immédiatement visibles. « Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles », a-t-il ajouté.

Le chef de l’État béninois a reconnu cependant que « le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire ». « Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire réguler, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontières nord continuent d’être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins », a admis Patrice Talon.

Il a toutefois exprimé sa confiance quant à l’avenir, assurant que les investissements en cours permettront de renforcer la sécurité nationale. « Je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu’en ressources humaines, nous permettront sous peu de tenir les terroristes loin de notre territoire », a promis le Président Talon.

Depuis quelques années, le Benin, dans sa partie nord, fait l’objet d’attaques jihadistes du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI).

