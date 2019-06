Le Royaume du Maroc et la République du Salvador se sont mis d’accord, samedi à San Salvador, sur une feuille de route de coopération quadriennale (2019 à 2022), qui marque l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations bilatérales entre les deux pays, basées sur le respect mutuel, un partenariat solide et une solidarité agissante.

Cette feuille de route porte, entre autres thématiques, sur les consultations politiques régulières, la diplomatie, la formation et l’enseignement supérieur, la jeunesse, la coopération technique dans des secteurs clés (formation professionnelle, eau, santé, agriculture, énergies, tourisme, artisanat), le développement humain, la coopération sécuritaire ainsi que l’appui aux projets de développement et les échanges de visites, lit-on dans un communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue salvadorienne, Alexandra Hill Tinoco, en présence du président du Salvador, Nayib Bukele.

En vertu de cette feuille de route de coopération dont la mise en œuvre incombe à l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), le Maroc et le Salvador ont convenu d’engager des discussions régulières à travers des réunions de haut niveau entre les ministres des Affaires étrangères et les responsables de haut niveau des deux pays sur des questions d’intérêt commun, sur la base du mémorandum d’entente pour l’établissement de consultations politiques entre les deux parties. Il s’agit aussi de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, la gestion de l’immigration clandestine et de partager avec le Salvador l’expérience marocaine en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la lutte contre le crime organisé transnational, le narcotrafic ainsi que le contrôle et la sécurité frontalière.

Ce communiqué conjoint a été publié en marge d’une audience accordée par le président salvadorien au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

A cette occasion, le chef de l’Etat du Salvador a annoncé la décision de son pays de retirer sa reconnaissance de la pseudo “RASD”, et de soutenir l’intégrité territoriale du Maroc.

