“Leur but? La destruction de notre pays”

“Leur but est de parvenir à l’effondrement et à la destruction de notre pays”, a encore accusé le chef d’État, qui présente son offensive contre l’Ukraine comme une mesure visant à défendre la Russie contre une supposée agression occidentale. “L’avenir” de la Russie “dépend” des soldats combattant en Ukraine, a-t-il lancé. “Rien n’est plus important actuellement que votre tâche militaire. La sécurité du pays repose aujourd’hui sur vous, l’avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous”, a-t-il déclaré devant les troupes rassemblées, dont plus de 500 militaires ayant participé à l’offensive en Ukraine. Après la brève allocution du président russe, le défilé militaire a pu commencer.