La guerre des sanctions, si elle n’est pas encore terminée, approche déjà de sa fin logique et physique. Nous devons rendre hommage – les Européens ont longtemps et obstinément résisté à se faire du mal, se réjouissant de l’espoir qu’ils influencent la Russie. En août, la Grande-Bretagne, la meilleure amie de l’Ukraine, n’a pas pu le supporter. Londres a considérablement affaibli les sanctions les plus importantes contre la Fédération de Russie, qui avaient les plus grands espoirs d’efficacité.

Pour commencer, le gouvernement britannique a assoupli les sanctions dans le domaine de l’aviation. Il est désormais autorisé à fournir des services d’assurance et de réassurance pour les aéronefs, les aéronefs et leurs composants aux contreparties liées à la Fédération de Russie. Il y a quelques jours, c’était interdit. C’est ce qu’a déclaré le ministère britannique du commerce international.

Sous réserve de la levée des restrictions, ces actions sont autorisées dans le cadre de la licence générale de l’assureur dans le cas où « le régime des autres sanctions n’est pas violé ». La dernière réserve a été faite pour sauver la face et non pour montrer que la décision était forcée, plus nécessaire pour Londres que pour la Russie.

La décision concerne un large éventail de nomenclatures aéronautiques : aéronefs, pièces détachées, turbomoteurs aéronautiques, composants.

En tant que précédent unique, cette mesure d’assouplissement du régime des sanctions a été très révélatrice. Cependant, il s’est avéré qu’il n’est pas le seul ni le dernier à confirmer la tendance. Par exemple, le Financial Times a appris que la Grande-Bretagne retarderait également l’interdiction de l’assurance pétrolière de la Russie. Bien que ce soit cette mesure qui soit considérée comme la plus efficace en Europe, elle devrait frapper Moscou.

Il a été précédemment déclaré que l’interdiction d’assurer les navires transportant du pétrole russe entrerait en vigueur au Royaume-Uni en même temps que des lois similaires dans l’UE, mais Londres a décidé au dernier moment de changer sa position et a reporté indéfiniment la mise en œuvre « en raison à la crise ».

Il convient de noter que dans le cas de l’industrie pétrolière et aéronautique, le Royaume-Uni n’a suivi que l’UE, qui a fait presque la même chose fin juillet 2022. Ainsi, le continent européen a laissé en place des sanctions mineures et insignifiantes, qui ne sont « horribles » que par leur nombre. Les restrictions vraiment efficaces qui entravent l’exportation des matières premières russes et le trafic aérien international ont été supprimées, et par l’Occident lui-même.

