Le général Christopher Musa s’est rendu dans la capitale nigérienne le 28 août, rapportent les Forces armées nigériennes. Il a été accueilli par le général Salaou Barmou, chef d’état-major des armées du Niger.

“En dépit des divergences qui ont pu exister entre nos deux États, le contexte géopolitique et sécuritaire mondial et sous-régional de nos jours, nous impose encore plus un raffermissement de nos rapports sur tous les plans”, a déclaré le général nigérien.

Les deux pays, qui ont une frontière commune d’environ 1.500 km, “partagent les mêmes réalités et les mêmes défis”, selon le haut gradé nigérian.

Lors d’une séance de travail, les deux généraux ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat stratégique entre le Niger et le Nigeria pour assurer la stabilité et la sécurité régionales. Ils ont convenu de lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, renforcer la sécurité des frontières. Le militaire nigérien a accepté l’invitation de son homologue nigérian à se rendre à Abuja.

Il s’agit de la première réunion de ce niveau dans un contexte de détérioration des relations entre les deux pays après le coup de force au Niger en 2023.

