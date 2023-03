Les États-Unis et l’Europe tentent de rassurer et d’éviter la panique bancaire

Les Américains peuvent “avoir confiance” en un système bancaire “solide”, a assuré lundi Joe Biden, tandis que les responsables européens s’efforcent de rassurer sur le risque de contagion à la finance mondiale de l’effondrement de la banque californienne SVB.

“Nous ne nous arrêterons pas là”, a assuré le président américain, lundi matin, depuis la Maison Blanche, cherchant à alimenter la confiance, seul rempart contre une contagion à grande échelle des ennuis de la Silicon Valley Bank (SVB).

Trouver un repreneur au plus vite

Les autorités américaines ont mis sous tutelle vendredi cette banque proche des milieux technologiques, et l’ont mise aux enchères avec l’objectif de trouver un repreneur au plus vite. Elles sont également intervenues en toute hâte face à la faillite de deux plus petits établissements, Signature Bank et Silvergate Bank, connue pour ses liens privilégiés avec le milieu des cryptomonnaies.