Selon un nouveau sondage, de nombreux Américains, tous partis confondus, souhaitent que les États-Unis aient une politique étrangère moins interventionniste avec moins d’ingérences. Mais Morning Consult doit être critiqué pour avoir qualifié cette opinion de préférence pour l’isolationnisme.

Les résultats d’une enquête de Morning Consult montrent que l’opinion publique continue d’être largement favorable à une réduction des engagements militaires des États-Unis. Un grand nombre de Républicains et de Démocrates sont en faveur d’une moindre implication dans les affaires des autres pays en général, et une pluralité d’Américains soutient la diminution des déploiements à l’étranger et la réduction de l’implication dans les conflits étrangers.

Bien qu’il y ait eu de légères fluctuations au cours de l’enquête sur trois mois, les électeurs qui ont déclaré vouloir une diminution de la présence militaire et un rôle réduit dans les guerres étrangères ont été plus nombreux que ceux qui ont choisi le statu quo ou un rôle plus important. Le décalage entre ce que souhaite cette pluralité d’électeurs et ce que fait le gouvernement dans différentes parties du monde est plus important que jamais.

Malheureusement, le rapport d’enquête présente ces résultats dans les termes les plus crus « d’isolationnisme » contre engagement. La formulation péjorative de Morning Consult de ce sentiment comme un soutien à un « plus grand isolationnisme » semble renforcer l’habitude des décideurs politiques de rejeter d’emblée le scepticisme du public à l’égard des engagements américains. Appeler quelque chose « isolationnisme » n’est jamais simplement descriptif, et c’est presque toujours inexact, donc chaque fois que c’est le cas, c’est un signe de négligence ou d’hostilité, ou les deux.

Lorsqu’ils ont été interrogés sur l’implication des États-Unis dans les affaires d’autres pays, 48 % des Républicains ont répondu que les États-Unis devraient la réduire, et environ un tiers des Démocrates étaient d’accord. Il s’agissait d’une question générique, mais les résultats suggèrent qu’il pourrait y avoir une majorité de votes assez importante qui serait ouverte à des politiques moins intrusives et à un abandon du recours à des sanctions générales pour punir d’autres pays. Ces électeurs pourraient être réceptifs à un message de politique étrangère mettant l’accent sur la non-ingérence et le respect de l’indépendance et de la souveraineté des autres États.

L’enquête a également révélé que 41 % des Républicains « préféreraient que la politique étrangère des États-Unis implique un déploiement plus limité des troupes américaines, et [qu’ils] souhaiteraient réduire la participation américaine dans les conflits militaires au-delà des frontières du pays ». Près d’un tiers des Démocrates sont du même avis. Dans l’ensemble, les électeurs républicains sont plus susceptibles de soutenir le désengagement que les Démocrates, mais le soutien au désengagement est considérable dans les deux partis. S’il doit y avoir une coalition trans-partisane en faveur d’une plus grande retenue et de la paix dans les années à venir, ce sont les électeurs qui semblent les plus susceptibles d’en faire partie.

Il y avait également des différences prévisibles selon les lignes partisanes. Comme on pouvait s’y attendre, les électeurs démocrates étaient beaucoup plus susceptibles de considérer le changement climatique et la prévention des pandémies comme des priorités importantes que les Républicains, et il y avait un écart similaire entre les partis sur les questions républicaines les plus importantes que sont l’immigration et la lutte contre le trafic de drogue. De grandes divergences entre les partisans sur une série de questions liées à la politique étrangère subsistent, mais sur les questions plus larges de l’implication des États-Unis dans les conflits étrangers et les affaires d’autres pays, il existe un terrain d’entente important.

Décrire le désir d’une réduction des déploiements militaires et de l’implication dans les affaires d’autres États comme de « l »isolationnisme » est potentiellement trompeur à plusieurs égards. Tout d’abord, le soutien à un certain repli n’implique pas nécessairement le soutien au retrait de tout engagement à l’étranger. Même les partisans d’un repli militaire significatif ne sont pas favorables à un désengagement du monde par d’autres moyens.

En fait, la plupart des partisans d’une réduction de l’empreinte militaire aimeraient voir le gouvernement s’engager beaucoup plus activement auprès des autres États en utilisant les outils de la diplomatie et du développement. L’opposition à des formes d’engagement infructueuses et destructrices n’équivaut pas à une opposition à l’engagement international en tant que tel, et présenter le scepticisme à l’égard des interventions et des déploiements militaires comme un simple rejet de l’engagement revient à faire l’amalgame entre militarisme et internationalisme. L’enquête identifie un groupe d’intérêt potentiel pour la réduction du militarisme dans la politique étrangère américaine, mais le rapport le traduit différemment.

À l’exception d’une question sur les niveaux d’aide étrangère et de quelques questions sur le multilatéralisme, l’enquête n’approfondit pas beaucoup les préférences du public en matière de diplomatie et de développement. Ce que l’enquête révèle, c’est qu’une pluralité d’électeurs souhaite plus de multilatéralisme plutôt que moins, ce qui est difficile à concilier avec le fait que l’enquête présente les autres résultats comme un soutien à un « plus grand isolationnisme. »

Ce que nous voyons peut-être ici, c’est un désir d’un plus grand engagement diplomatique avec d’autres États, associé à une préférence pour un engagement militaire réduit dans l’ensemble. En d’autres termes, il existe un bloc important d’Américains qui souhaitent que les États-Unis s’engagent avec le reste du monde par le biais des institutions internationales et de la diplomatie et qui, par conséquent, souhaitent également une politique étrangère moins militarisée que celle que nous connaissons.

Il ne serait pas surprenant que de nombreux « isolationnistes » potentiels représentés dans cette enquête soient également des partisans du multilatéralisme, puisqu’il serait naturel qu’une personne souhaitant moins de militarisme préfère une plus grande implication dans les institutions internationales.

Ce qui est étrange, c’est que la plupart des décideurs politiques n’envisagent pas sérieusement le repli sur soi comme une option valable, malgré les ressources limitées et les guerres coûteuses de ces vingt dernières années. Il y a de bonnes raisons de penser que le retrait des États-Unis d’au moins certaines parties du monde est dans le meilleur intérêt des États-Unis et de leurs alliés, et Washington devrait accueillir ce débat après des décennies d’excès et de surexpansion.

Les résultats de cette enquête suggèrent qu’il existe peut-être aussi une partie inexploitée de l’électorat qui répondrait favorablement aux efforts visant à freiner ces excès en rééquilibrant les engagements et les capacités des États-Unis.

Ce que l’enquête montre très clairement, c’est qu’il existe un large segment de l’électorat dont les opinions sont à peine représentées dans les débats politiques et de politique générale à Washington. Le sondage ne rend pas service à ces électeurs en déformant leurs opinions avec l’une des étiquettes les plus paresseuses et les moins précises qui soient. Les militants ont encore beaucoup de travail à faire pour identifier et organiser ces électeurs afin qu’ils votent pour le type de politiques qu’ils disent vouloir, mais cette enquête nous indique qu’ils sont nombreux à avoir besoin de quelqu’un qui parle en leur nom au gouvernement.

Source : Responsible Statecraft, Daniel Larison, 02-12-2022

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

