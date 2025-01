L’administration Biden n’a pas renoncé à la guerre en Ukraine. Une réunion dans le cadre de la Réunion au Format Ramstein doit avoir lieu jeudi en Allemagne, présidée par le secrétaire américain à la Défense sortant Lloyd Austin, pour répondre aux besoins de défense de l’Ukraine, auxquels le président ukrainien Zelensky participera également.

Pendant ce temps, Kiev a évidemment lancé une attaque dans la région de Koursk à la veille de cet événement en guise de «lever de rideau». L’opération, bien que diffusée par toute la presse britannique, est menée par seulement 2 chars et quinze transports de troupes blindés et sera sans aucun doute écrasée par les drones russes et ses hélicoptères de combat hautes performances Ka-52, hautement meurtriers avec une capacité de combat jour et nuit, une grande capacité de survie et une puissance de feu élevées.

En règle générale, Zelensky ne laisse passer aucune occasion pour se vanter devant un public occidental. Il espère montrer jeudi qu’il reste encore de la ressource pour les forces armées ukrainiennes. Tragiquement, il sacrifie quelques dizaines de soldats ukrainiens dans ce mélodrame servant à détourner l’attention de la ligne de front alors que les forces russes sont entrées à Chassiv Yar et ont atteint la banlieue de Pokrovsk dans une opération visant à encercler cette ville.

Avec la chute de Chassiv Yar et de Pokorovsk, la bataille du Donbass approchera de la dernière ligne droite. Cela ouvrira la voie à une poussée massive de la Russie vers le Dniepr si le Kremlin n’a d’autre choix que de mettre fin à la guerre à ses conditions. (Voir un article récent sur la future carte de l’Ukraine du principal analyste stratégique moscovite Dmitry Trenin intitulé «À quoi devrait ressembler l’Ukraine après la victoire de la Russie»)

En effet, les espoirs de Donald Trump de mettre fin à la guerre au premier jour de sa présidence le 20 janvier se sont évanouis. La réunion de Ramstein est un acte de défi de Zelensky et de ses associés européens, alors que Trump devrait bientôt rencontrer le président russe Vladimir Poutine.

Le 18 décembre, Zelensky a rencontré à Bruxelles le chef de l’OTAN, Mark Rutte, et s’est entretenu avec plusieurs dirigeants européens pour discuter de stratégie de guerre. Ses interlocuteurs européens cherchent également à élaborer leurs propres plans si Trump, qui s’est engagé à mettre rapidement fin à la guerre, met fin au régime de Kiev ou l’oblige à faire des concessions.

Le sujet clé de la réunion de Bruxelles était les garanties de sécurité, a déclaré le bureau de Zelensky. Zelensky a souligné sa «discussion détaillée en tête-à-tête» avec le président français Emmanuel Macron qui s’est concentrée sur les priorités pour renforcer davantage la position de l’Ukraine «concernant la présence de forces en Ukraine qui pourraient contribuer à stabiliser le chemin vers la paix».

Avant la réunion de Bruxelles, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré aux journalistes que la priorité était de garantir la «souveraineté de l’Ukraine et qu’elle ne sera pas obligée de se soumettre à une paix dictée». Mais, a-t-il averti, toute discussion à propos de bottes sur le terrain serait prématurée.

Rutte lui-même a conseillé aux alliés de Kiev de se concentrer sur l’augmentation des livraisons d’armes pour s’assurer que l’Ukraine soit en position de force. Rutte a estimé que l’Ukraine avait besoin de 19 systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger l’infrastructure énergétique du pays.

Fait intéressant, Rutte a annoncé que le nouveau commandement de l’OTAN proposé dans la ville allemande de Wiesbaden est maintenant «opérationnel» et qu’il coordonnera désormais l’aide militaire occidentale à l’Ukraine et fournira une formation à l’armée ukrainienne. Il est peu probable que Trump préserve le format Ramstein.

En termes simples, l’Europe, y compris le Royaume-Uni, n’a pas la capacité de remplacer l’aide militaire américaine à l’Ukraine. Pour que l’UE remplace les États-Unis, elle devrait doubler son aide militaire à l’Ukraine. Mais la situation politique actuelle en Europe, ainsi que les capacités militaires réelles de chaque pays européen, en font un objectif impossible. (Voir une analyse, ici, par Samantha de Bendern à la Chatham House.)

L’Allemagne, le plus grand donateur militaire d’Europe à l’Ukraine, a plongé dans le chaos politique avec l’effondrement de la coalition dirigée par Scholz. Macron, fervent défenseur de l’Ukraine, a perdu le contrôle de la politique intérieure de la France depuis les élections législatives de juin, où il a perdu sa majorité. Ailleurs en Europe, les partis politiques d’extrême droite et d’extrême gauche, avec des sympathies pro-russes, sont en hausse.

Les Européens courent comme des poulets sans tête. La visite surprise du Premier ministre italien Giorgia Meloni en Floride pour rencontrer Trump et regarder un film avec lui à ce moment critique de la guerre en Ukraine montre que cette intelligente dame n’a aucune confiance dans des gens comme Macron.

Meloni a une relation chaleureuse avec le proche collaborateur de Trump, Elon Musk, et cherche à renforcer ses liens commerciaux avec les États-Unis. «C’est très excitant. Je suis ici avec une femme fantastique, la première ministre d’Italie», a déclaré Trump à la foule de Mar-a-Lago et a ajouté de manière expansive «elle a vraiment pris l’Europe d’assaut».

L’Italie, une puissance importante de l’OTAN qui surplombe la Méditerranée, est un fervent partisan du transatlantisme et poursuit une politique nuancée sur la guerre en Ukraine qui pourrait être utile à Trump pour construire des ponts avec l’Europe. Meloni est en train de se positionner.

L’Italie a fermement condamné l’annexion russe de la Crimée et l’implication ultérieure de Moscou dans l’est de l’Ukraine et a rejoint les sanctions de l’UE contre la Russie. Elle a démontré son soutien militaire à l’Ukraine avec d’importants programmes d’aide militaire dans le cadre d’un accord de coopération en matière de sécurité (sous le précédent gouvernement dirigé par le Premier ministre Mario Draghi).

Cela dit, Rome a souvent cherché à équilibrer les réponses de l’UE avec ses intérêts nationaux envers la Russie. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères de Meloni a réaffirmé récemment, alors même que Biden autorisait l’Ukraine à déployer des missiles américains à longue portée contre des cibles militaires à l’intérieur de la Russie, «Notre position sur l’utilisation par l’Ukraine d’armes (italiennes) n’a pas changé. Elles ne peuvent être utilisés que sur le territoire ukrainien».

En dernière analyse, c’est le cours de la guerre qui décidera des conditions de la paix en Ukraine. Le basculement de l’Europe vers des gouvernements de droite – l’Autriche en est le dernier exemple – pourrait aider la Russie. Cependant, le nœud du problème est que tant que les agences d’espionnage britanniques et américaines travaillent en tandem pour manipuler les gouvernements au pouvoir à Londres – travaillistes et conservateurs – l’administration Trump a un grave problème sur les bras.

Bien sûr, Trump est bien conscient du rôle central du Royaume-Uni dans la mise ne place du complot de «collusion avec la Russie», qui a entravé sa présidence. Réduire le rôle de la Grande-Bretagne pourrait changer la donne pour la paix en Ukraine.

Mais la capacité du MI6 à influencer le régime de Kiev ne doit pas être sous-estimée. L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a joué un rôle déterminant dans le torpillage de l’accord Russo-ukrainien négocié lors des pourparlers de paix organisés par la Turquie en mars-avril 2022, quelques semaines seulement après le début du conflit. Même si Trump conclut un accord avec Poutine, ce qui en soi est très problématique dans l’état actuel des choses, Londres est sûr de le saper d’une manière ou d’une autre à la première occasion possible, étant donné son obsession russophobe d’infliger une défaite stratégique à la Russie.

Peut-être que Trump savoure l’assaut incessant d’Elon Musk contre le gouvernement britannique. «L’Amérique devrait libérer le peuple britannique de son gouvernement tyrannique», a écrit Musk sur X. Mais les politiciens britanniques ont une peau de rhinocéros. Sir Keir Starmer en donne autant qu’il en prend. Le défi de Trump réside donc dans la mise en veilleuse de la relation privilégiée avec le Royaume-Uni.

M.K. Bhadrakumar

