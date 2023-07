– Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme appelle à la libération de tous les membres du personnel du gouvernement nigérien

Les Nations Unies ont appelé, jeudi, à la libération immédiate du président nigérien, Mohamed Bazoum, et de tous les membres de son gouvernement détenus, “sans aucune condition préalable”.

“Le président Mohamed Bazoum doit être libéré immédiatement et sans condition et sa sécurité doit être assurée. Ainsi, les membres de son gouvernement détenus arbitrairement et leurs proches doivent être libérés et sans conditions préalables”, a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, dans un communiqué.

Türk a exprimé son “choc” face à la tentative de coup d’État militaire au Niger, affirmant sa condamnation totale dans les termes les plus fermes.

“Je suis choqué et attristé par la tentative de coup d’État militaire au Niger. Tous les efforts doivent être faits pour rétablir l’ordre constitutionnel et l’État de droit”, a-t-il dit.

Dans ce contexte, Türk a appelé tous les acteurs au Niger à s’abstenir de toute violence et à respecter les droits et libertés fondamentaux de tous. Et de souligner “qu’il est dans l’intérêt de tout le peuple nigérien que les importants acquis démocratiques réalisés ces dernières années soient préservés”.

Mercredi, dès les premières heures de la matinée, un groupe des éléments de la garde présidentielle a pris en otage le président Mohamed Bazoum et procédé à l’arrestation du ministre de l’Intérieur et de le la décentralisation, Hamadou Souley Adamou, assurant l’intérim de son collègue de la Défense nationale Alkassoum Indatou.

Plus tôt dans la journée, l’armée nigérienne a annoncé, dans un communiqué, son soutien au coup d’Etat “afin d’éviter la déstabilisation du pays”.

Depuis son indépendance de la France en 1960, le Niger a connu 4 coups d’État, dont le dernier en 2010, ainsi que plusieurs autres tentatives infructueuses.

Bazoum a pris la présidence du Niger en février 2021. Avant de prêter le serment constitutionnel, il avait fait face à une tentative de coup d’État qui s’est éteinte après une courte période.

*Traduit de l’arabe par Hajer Cherni

Source: https://www.aa.com.tr/fr

