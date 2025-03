Le Président français fait de la communication lorsqu’il avance l’idée d’envoyer des troupes en Ukraine, alors que l’armée de son pays souffre de nombreuses carences et que la Russie et les États-Unis cherchent à relancer le dialogue, a expliqué à Sputnik Afrique le journaliste français Jacques-Marie Bourget.

L’idée d’Emmanuel Macron d’envoyer une force française en Ukraine, même pour garantir une paix éventuelle, n’est pas réaliste, a déclaré à Sputnik Afrique le journaliste français Jacques-Marie Bourget, rappelant que “Soldat et paix, c’est deux mots qui se marient assez mal”.

“J’ai vu souvent sur le terrain, le plus souvent au Liban avec la FINUL, la situation de ces pauvres garçons de l’Onu avec le béret bleu, qui étaient principalement de la chair à canon […]. Les soldats français qui iraient en Ukraine pour garantir la paix, ils viendraient tout simplement en renfort de l’armée ukrainienne. L’armée française vient d’être chassée de l’Afrique de l’Ouest d’une façon assez lamentable. Avec du matériel pour partie en révision ou en panne et une armée qui est faible, je ne vois pas quel rôle sur le terrain pourrait jouer les troupes françaises”, indique-t-il.

Si le Président français insiste sur ce point, malgré les mises en garde de Moscou, c’est qu’il cherche à prendre la lumière, poursuit le journaliste.

“La seule explication est d’ordre psychologique. Emmanuel Macron ne peut s’empêcher de jouer l’important. Bientôt, il va faire comme Zelensky et porter un t-shirt kaki. Il a aussi des conseillers très intéressés à partager quelque chose financièrement en Ukraine, à avoir une petite part du gâteau, s’il en reste”, affirme-t-il.

Cette opération de communication a fait monter Emmanuel Macron dans les sondages, mais ne signifie pas que les Français sont prêts à la guerre avec Russie, ajoute Jacques-Marie Bourget.

“Il a pris cinq à six points de popularité. Mais la semaine prochaine, on peut faire un sondage en demandant aux gens s’ils sont prêts à ce que leurs fils de 20 ans partent faire la guerre contre la Russie et je suis sûr que ce sondage prendra un chemin complètement différent. On est dans le grotesque. Qui veut faire la guerre à la Russie?”, conclut-il.

