Nigeria/élection : la Cour suprême confirme la victoire de Bola Tinubu

La Cour suprême du Nigeria a confirmé jeudi à Abuja la victoire de Bola Tinubu à l’élection présidentielle de février 2023.

Dans une décision unanime des sept juges de la Cour suprême, rendue par le juge John Okoro, les juges ont rejeté l’appel d’Atiku Abubakar du Parti démocratique des peuples (PDP) et celui de Peter Obi du Parti travailliste (Labour Party) qui contestaient le jugement du tribunal de la pétition présidentielle.

Parmi les questions soulevées par la Cour suprême figure le rejet de la demande d’admission de nouveaux éléments de preuve concernant le diplôme de Tinubu obtenu auprès d’une université américaine par Atiku Abubakar, afin de démontrer que le certificat présenté par Tinubu était faux, les juges ayant estimé que le délai constitutionnel pour l’admission de ces éléments de preuve était écoulé.

Selon les juges, les 180 jours accordés au tribunal par la Constitution ont expiré le 17 septembre, ajoutant que la Cour suprême n’a plus la compétence requise pour admettre le document.

« Cette Cour ne peut pas faire ce que le tribunal de première instance n’est plus autorisé à faire par la Constitution », a déclaré le juge Okoro, ajoutant qu’Atiku et le PDP ne pouvaient plus invoquer la disposition de l’article 22 de la loi sur la Cour suprême.

Les juges, qui ont qualifié les requêtes d’Atiku et d’Obi de frivoles et méritant d’être rejetées, ont également rejeté l’argument d’Obi selon lequel Tinubu n’avait pas obtenu 25% des suffrages exprimés à Abuja lors des élections, ajoutant qu’Abuja ne jouissait d’aucun statut spécial et confirmant la décision de la juridiction inférieure en la matière.

La Cour suprême a également soutenu la décision du tribunal de radier les témoignages d’Atiku Abubakar sur la manipulation de l’élection, qualifiant les témoignages d’Atiku d’ouï-dire.

Les six autres juges du panel étaient Uwani Aji, Mohammed Garba, Ibrahim Saulawa, Adamu Jauro, Abubakar Tijjani et Emmanuel Agim.

Avec l’arrêt de la Cour suprême sur l’élection présidentielle, l’opposition n’a d’autre choix que d’accepter le verdict de la Cour suprême et de se préparer à la prochaine élection présidentielle en 2027.

GIK/fss/ac/APA

Commentaires via Facebook :