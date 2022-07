Le convoi de l’équipe avancée du président du Nigeria, Muhammadu Buhari a été attaqué par des terroristes le mardi 5 juillet, près de Dutsinma, dans l’État de Katsina qui se trouve être sa ville natale.

Mardi, des terroristes présumés, près de Dutsinma, dans l’État de Katsina, ont tendu une embuscade au convoi de voitures transportant l’équipe avancée de la présidence composée d’agents de sécurité, de responsables du protocole et des médias, tuant deux policiers dans le processus.

Les responsables de la présidence se rendaient à Daura avant le voyage du président, Muhammadu Buhari (retraité), dans sa ville natale pour Sallah.

L’assistant spécial principal du président pour les médias et la publicité, Garba Shehu, a confirmé l’attaque dans un communiqué sans confirmer le nombre de victimes.

Les terroristes auraient attaqué un « convoi de voitures transportant l’équipe avancée d’agents de sécurité, de responsables du protocole et des médias avant le voyage du président Muhammadu Buhari à Daura pour la fête de tabaski ».

La déclaration se lit comme suit : « La présidence a qualifié de triste et de malvenu l’incident de tir près de Dutsinma, dans l’État de Katsina, contre le convoi de voitures transportant l’équipe avancée d’agents de sécurité, de responsables du protocole et des médias avant le voyage du président Muhammadu Buhari à Daura pour Sallah. Les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi depuis des positions d’embuscade mais ont été repoussés par les militaires, la police et le personnel du DSS qui accompagnaient le convoi. Deux personnes dans le convoi reçoivent des soins pour des blessures mineures qu’elles ont subies. Tous les autres membres du personnel, et les véhicules se sont rendus en toute sécurité à Daura. »

Mais le porte-parole du commandement de la police de l’État de Katsina, Gambo Isah, dans une déclaration séparée, a confirmé que le commandant de la zone de police de Dutsinma, Aminu Umar, et un autre ont été tués dans l’embuscade.

Commentaires via Facebook :