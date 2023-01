“Nous menons une guerre contre la Russie”: Moscou choqué par les propos de la ministre allemande des Affaires étrangères

“Nous menons une guerre contre la Russie, pas les uns contre les autres”, a déclaré en début de semaine la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, à propos des désaccords entre les alliés occidentaux sur la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine. Selon Moscou, ces propos signifient une “déclaration de guerre” alors que l’Allemagne accuse la Russie de déformer les propos de la ministre “à des fins de propagande”.

Lors de la dernière réunion du Conseil de l’Europe, la ministre allemande des Affaires étrangères a déclaré que l’Europe menait une guerre contre la Russie et non les uns contre les autres. Une phrase prononcée en anglais qui peut s’avérer être lourde de sens.

Pour Maria Zakharova, porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe, il s’agit clairement d’une déclaration de guerre dont l’ambassadeur allemand à Moscou devra s’en expliquer.

German Foreign Minister Annalena Baerbock: "We are fighting a #war against Russia, and not a war against each other". Clearly English isn't her first language, but this requires further explanation. pic.twitter.com/RGvASAHfkW

