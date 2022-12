Le président russe Vladimir Poutine fixe mercredi les objectifs de son armée pour l’année 2023 lors d’une rencontre avec de hauts responsables militaires, au neuvième mois de l’offensive de Moscou en Ukraine.

“Les forces armées et les capacités de combat de nos forces armées augmentent constamment et chaque jour. Et ce processus, bien sûr, nous allons le développer”, a déclaré M. Poutine lors d’une réunion avec des hauts gradés de l’armée. “Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire”, a-t-il ajouté.