Parlement marocain : Discours de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc lors de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature.

Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc a prononcé un discours au Parlement marocain lors de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature. Le Souverain a évoqué les derniers développements de l’affaire du Sahara marocain, considérée comme la première cause nationale par tous les Marocains. Il a rappelé sa ferme intention de passer de la gestion à une dynamique de changement pour défendre l’intégrité territoriale du pays.

Le Roi du Maroc a souligné l’importance de prendre des initiatives, d’être ferme et proactif pour faire valoir les droits historiques légitimes du Maroc sur le Sahara. Aujourd’hui, la France soutient la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara et appuie l’Initiative d’autonomie dans le cadre de l’intégrité territoriale marocaine, comme seule base pour le règlement de ce conflit régional artificiel. En exprimant sa gratitude à la France et à son président pour leur soutien, le Maroc salue le soutien de la France à la marocanité du Sahara.

Cette reconnaissance est importante car la France est un membre permanent du Conseil de sécurité et un acteur influent sur la scène internationale. Elle conforte les efforts déployés par le Maroc pour trouver une solution politique au conflit, dans le cadre de sa souveraineté.

De même le Souvrain a Le Maroc se félicite également du soutien d’autres pays influents, comme les États-Unis et certains pays arabes et africains, ainsi que de l’ouverture de consulats à Laâyoune et Dakhla.

Exprimant sa considération pour toutes ces positions, le Roi remercie également tous les pays qui traitent, économiquement et sous forme d’investissements, avec les Provinces sud du Royaume comme partie intégrante du territoire national. «Ils accompagnent ainsi la dynamique de développement social, économique et culturel qui est à l’œuvre au Sahara marocain, et confortent sa position d’axe de communication et d’échange entre le Maroc et sa profondeur africaine. Ils placent aussi le Sahara marocain au cœur des initiatives continentales stratégiques que Nous avons lancées, comme le projet de gazoduc Maroc-Nigeria et le Processus des Etats Atlantiques Africains, ainsi que l’Initiative engagée pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique», souligne le roi Mohammed VI.

En outre, le souverain a adressé également ses remerciements et l’expression de sa haute considération aux fils du Sahara “pour leur loyauté indéfectible à l’égard de leur patrie, leur attachement inébranlable à leurs symboles sacrés, religieux et nationaux et pour leurs sacrifices en vue de préserver l’intégrité territoriale du Royaume et sa stabilité”.

En conclusion le Roi a réaffirmé que “le Maroc restera constamment ferme sur sa position et fidèle à l’esprit d’ouverture sur son environnement maghrébin et régional, contribuant ainsi au développement commun des peuples de la région, à leur sécurité et à leur stabilité

Commentaires via Facebook :