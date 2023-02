“Partenaires sûrs et importants”: Poutine envoie un message au sommet de l’Union africaine

“Pour la Russie, les États africains ont toujours été et restent des partenaires sûrs et importants. Nous sommes unis par la volonté de construire un ordre mondial multipolaire et équitable fondé sur une égalité authentique et sur la primauté du droit international libre de toute forme de discrimination, du diktat de la force et de la pression des sanctions”, a soutenu le Président russe.