Lors de son émission sur la télévision publique russe, le journaliste Vladimir Soloviev, fer de lance de la propagande du Kremlin, a directement menacé les pays qui oseraient se mettre en travers des forces russes.

Vladimir Soloviev s’exprimait sur la chaîne de télévision publique Rossiya-1, la plus regardée de Russie. Le journaliste, connu pour être un relai très actif de la propagande du pouvoir, a déclaré que la Russie pourrait ne pas s’arrêter à l’Ukraine, et envahir par exemple des pays comme la Moldavie et la Géorgie. Et pourquoi pas provoquer la guerre nucléaire dans le monde entier, comme l’a repéré Quotidien.

Visé par les sanctions occidentales