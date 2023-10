Poutine appelle à des négociations entre Israël et les Palestiniens: “Nous devons éviter l’extension du conflit”

Le président russe Vladimir Poutine a appelé mercredi à des négociations entre Israël et les Palestiniens, jugeant par ailleurs nécessaire d’éviter une “extension du conflit”, qui aurait des conséquences dans le monde entier. “Il est nécessaire de travailler sur la diplomatie plutôt sur l’aspect militaire et de chercher des solutions pour arrêter les combats, et le plus tôt possible”, a-t-il dit, évoquant le conflit déclenché par l’attaque sanglante du Hamas samedi.

“Deuxièmement, il faut retourner au processus de négociations, qui doit être acceptable pour toutes les parties, y compris pour les Palestiniens”, a ajouté le président russe, selon des propos retransmis à la télévision. Il a par ailleurs jugé qu’il fallait “éviter l’extension du conflit à tout prix car, si cela arrivait, il aurait des conséquences sur la situation internationale, et pas uniquement sur la région”.

Il a estimé que la Russie, qui est membre du Quartet pour le Moyen-Orient aux côtés des Etats-Unis, de l’UE et de l’ONU, censé jouer un rôle de médiateur, pouvait “apporter sa propre contribution à ce processus de règlement”. Il a cependant jugé que la situation était d’une telle gravité qu’il était “difficile d’aider le processus de règlement”. La veille, Vladimir Poutine avait jugé “nécessaire” la création d’un Etat palestinien “indépendant et souverain”.

Il avait également estimé que le conflit était un “exemple clair de l’échec de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient”. Israël a poursuivi mercredi ses raids destructeurs sur le territoire palestinien de Gaza, où le Hamas est au pouvoir depuis 2007. L’armée israélienne a annoncé le chiffre “impressionnant” de 1.200 morts en Israël, pour la plupart des civils non armés, tandis qu’à Gaza le bilan s’élève à 1.055 morts, selon les autorités locales.

Source: https://www.7sur7.be/

