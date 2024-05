Présidentielle au Tchad : Mahamat Deby déclaré vainqueur, Masra conteste

Le président de la transition, Mahamat Deby Itno, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de cette semaine, selon les résultats provisoires publiés jeudi.

L’agence nationale qui gère les élections au Tchad a publié les résultats du scrutin de lundi plusieurs semaines avant la date prévue. Les chiffres montrent que Deby Itno a gagné avec un peu plus de 61% des voix, le second Masra étant loin derrière avec plus de 18,5% des voix. Des coups de feu ont éclaté dans la capitale à la suite de cette annonce.

Les résultats préliminaires étaient initialement attendus pour le 21 mai.

Le Tchad a tenu son élection présidentielle, longtemps retardée après trois ans de régime militaire, et les analystes s’attendaient largement à ce que le président sortant l’emporte. M. Deby Itno, également connu sous le nom de Mahamat Idriss Deby, a pris le pouvoir après que son père, qui a passé trois décennies au pouvoir, a été tué en combattant les rebelles en 2021.

Ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d’habitants n’a pas connu de transfert de pouvoir libre et équitable depuis qu’il est devenu indépendant en 1960, après des décennies de domination coloniale française.

Contestation des résultats

Quelques heures avant l’annonce de jeudi, M. Masra a publié sur Facebook un discours accusant les autorités de vouloir manipuler le résultat.

Au cours de ce discours de 11 minutes, Masra est apparu en costume bleu sur un podium avec le drapeau national en arrière-plan et a revendiqué la victoire, affirmant que le président sortant avait l’intention d’inverser le résultat du vote. Il a appelé l’armée, la police et les autres forces de sécurité tchadiennes à ne plus suivre les ordres de Deby Itno.

“Ces ordres vous conduiront à vous ranger du mauvais côté de l’histoire du Tchad, ces ordres vous conduiront à combattre vos frères et sœurs, ces ordres vous conduiront à commettre l’irréparable et l’impardonnable”, a-t-il déclaré dans son discours. “Refusez d’obéir à ces ordres injustes !

Le bureau du président n’a pas réagi dans l’immédiat.

Masra, président du parti d’opposition The Transformers, a fui le Tchad en octobre 2022. Le gouvernement militaire du pays avait alors suspendu son parti et six autres dans le cadre d’une répression des manifestations contre la décision de Deby Itno de prolonger son mandat de deux ans. Plus de 60 personnes ont été tuées lors de ces manifestations, que le gouvernement a condamnées en les qualifiant de “tentative de coup d’État”.

Un accord conclu à la fin de l’année dernière entre le ministre de la réconciliation du pays et le parti politique de Masra a permis à l’homme politique en exil et à d’autres figures de l’opposition de retourner au Tchad. Il a ensuite été nommé premier ministre.

Le Tchad est considéré par les États-Unis et la France comme l’un des derniers alliés stables dans la vaste région du Sahel, après les coups d’État militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger ces dernières années. Les juntes au pouvoir dans ces trois pays ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers les unités mercenaires russes pour obtenir une assistance en matière de sécurité.

Africanews

