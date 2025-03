Les trois procureurs financiers requièrent sept ans de prison contre Nicolas Sarkozy en insistant sur les preuves qui l’incriminent dans le dossier libyen.

Le parquet va demander une peine d’emprisonnement à l’encontre de Nicolas Sarkozy ainsi que 300.000 euros d’amende et une peine d’inéligibilité. Une décision prise “compte tenu de la gravité des faits”, a prévenu l’un des représentants de l’accusation qui n’a pas encore annoncé les peines réclamées au procès des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L’ex-président français “a contesté les faits et ne semble pas prendre la mesure de la gravité des atteintes”, a estimé l’accusation.

Sarkozy présenté comme le “véritable décisionnaire” dans le dossier libyen

Les trois procureurs financiers ont déjà demandé au tribunal mardi et mercredi de reconnaître l’ancien chef de l’État coupable de tous les délits pour lesquels il est jugé depuis le 6 janvier: corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs.

Au cours de déjà plus de 13 heures de réquisitions dans ce dossier foisonnant, ils ont dépeint Nicolas Sarkozy en “véritable décisionnaire” et “commanditaire” d’un pacte de corruption “inconcevable, inouï, indécent”, noué avec l’ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour qu’il finance sa campagne présidentielle de 2007. Ils ont aussi détaillé les “contreparties” diplomatiques, juridiques et économiques promises selon eux au régime libyen et ont affirmé que des “traces” d’argent liquide dans la campagne victorieuse alimentaient le “faisceau d’indices” du dossier.

Dans un entretien au Parisien publié jeudi, Nicolas Sarkozy a une fois encore promis : “Je démontrerai mon innocence, ça prendra le temps qu’il faudra, mais on y arrivera”. Définitivement condamné à un an de prison ferme pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite des écoutes ou Bismuth, il porte depuis le 7 février un bracelet électronique à la cheville. Sa défense plaidera dans le dossier libyen le 8 avril, au dernier jour du procès.

Source: https://www.7sur7.be/

