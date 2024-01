Réélu avec 73,47 % des voix pour un second mandat à la tête de la RDC : Félix Antoine Tshisekedi prêtera serment le 20 janvier pour un nouveau quinquennat !

Après la Commission électorale nationale indépendante (Céni) le 31 décembre 2023, ce fut le tour de la Cour constitutionnelle de proclamer ses résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo (RDC). Sans grande surprise, Félix Antoine Tshisekedi a été déclaré président élu avec 13 058 962 voix, soit 73,47 %. Il sera officiellement installé dans ses fonctions, le 20 janvier prochain lors d’une cérémonie de prestation de serment, selon le calendrier électoral.

Ce vote témoigne de votre confiance en ma vision pour un Congo uni, sécurisé et plus prospère. Je vous exprime ma gratitude pour le renouvellement de cette confiance”. Ces propos sont du candidat N°20, Félix Antoine Tshisekedi, après la proclamation des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle de l’élection présidentielle du 20 décembre 2023, en République démocratique du Congo (RDC). C’était le mardi 9 janvier dernier.

Félix Tshisekedi a été proclamé “président élu” de la République démocratique du Congo (RDC) avec 13 058 962 voix, soit 73,47 %. Lors de cette audience, la Haute cour a commencé par rejeter la requête en contestation des résultats, introduite par le candidat Théodore Ngoy sorti dernier à la présidentielle.

La requête a été déclarée “recevable mais non fondée” par la Cour constitutionnelle, jugeant également celle de l’avocat Mpala David “prématurée”. Et les deux requérants exigeaient l’annulation des scrutins et leur réorganisation par une nouvelle commission électorale.

La Cour constitutionnelle a également annulé, la présidentielle dans les circonscriptions électorales de Masimanimba (Sud-ouest) et Yakoma (Nord-Ouest) où la Commission électorale nationale indépendante (Céni) avait annulé les résultats des législatives le 31 décembre pour des graves irrégularités.

L’épouse du candidat N°20, Denise Nyakeru Tshisekedi était tout simplement très heureuse de cette belle victoire. Du coup, la première Dame de la RDC a adressé ses vives félicitations à Fatshi.

“Très cher Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur le Président,

Gloire soit rendue à Dieu pour tout.

Je n’aurais pas pu rêver mieux que ta brillante victoire à cette élection présidentielle. Je suis très fière de toi et je remercie le Seigneur pour la grâce qu’il m’a faite de t’avoir pour époux, meilleur ami, et père de nos enfants.

Je mesure également le poids de la confiance que nos compatriotes ont choisi de placer en toi encore une fois.

Je sais qu’ils peuvent compter sur ta détermination, tes valeurs, et ton énergie pour mettre en œuvre tes engagements en faveur d’un Congo plus uni, plus fort, et plus prospère. Tu sais que tu pourras compter sur moi pour te rappeler ces choses que nous avons entendu et vu lors de nos passages dans toutes les provinces de notre pays.

Aujourd’hui plus que jamais, cette victoire célèbre donc une nouvelle page de notre histoire. Je souhaite du fond du cœur qu’elle soit empreinte de succès.

Merci infiniment au peuple congolais.

Merci à toutes les équipes.

Merci à tous ceux qui nous ont entourés de leurs prières bienveillantes.

Merci pour tout”.

El Hadj A.B. HAIDARA

