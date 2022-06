Signe de cet échec, les plus proches d’Emmanuel Macron, Richard Ferrand, emblématique président de l’Assemblée nationale et Christophe Castaner, président du groupe LREM sont battus dans leurs fiefs du Finistère et des Alpes-de-Haute-Provence. Deux symboles, poids lourds de l’Assemblée sortante qu’il faudra remplacer. Vendredi 17 juin, deux jours avec ce scrutin, un conseiller de l’exécutif prévoyait déjà de sérieux problèmes pour le groupe En Marche: “Si Casta perd, on est dans la merde”. L’élection à sa succession sera à suivre avec attention dans les jours qui arrivent.