– Après un incident avec des éléments des forces de défense et de sécurité

L’opposant Ousmane Sonko a été arrêté vendredi en fin d’après-midi, a annoncé Juan Branco, avocat français du leader de patriotes africains du Sénégal pour le travail l’éthique et la fraternité (Pastef)

“Ousmane Sonko vient d’être arrêté”, a indiqué sur Twitter Branco, annonçant quelques minutes après, via le même canal, que son client “vient d’être transféré à la Brigade des affaires générales”.

“De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24h sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prise, ce qu’elle refusa”, a avisé deux heures plus tôt Sonko dans un message envoyé sur les réseaux sociaux.

“Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant mon domicile (…) et semble vouloir défoncer la porte”, a poursuivi le leader de Pastef, demandant au peuple de se tenir prêt pour faire face aux abus sans fin dont il se dit victime.

Pour l’heure, on ne sait pas si l’arrestation est liée à l’incident rapporté par le leader de Pastef ou au verdict prononcé à son encontre a l’issue du procès pour viol et menaces de mort l’ayant opposé à Adji Sarr, une employée d’un salon de beauté.

Dans cette affaire, Sonko a été condamné, le 1er juin, par contumace, à une peine d’emprisonnement de 2 ans ferme pour le délit de corruption de la jeunesse.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

