Tchad : l’armée annonce une centaine de prisonniers après un affrontement avec le Fact

Les 2 000 hommes de l’armée tchadienne dépêchés à la rencontre de la colonne rebelle du Fact campent depuis samedi après-midi au milieu du désert, à environ 200 kilomètres de Mao. C’est à cet endroit qu’a eu lieu l’accrochage samedi, désormais appelé « bataille de Zigueï ». Après plusieurs jours de course-poursuite entre les montagnes du Tibesti et le désert, les deux colonnes se sont rencontrées en plein après-midi, en terrain dégagé.

« Nous les suivions depuis vendredi quand ils ont été signalés à Birr Dom, mais ils sont partis très tôt samedi en direction du sud, nous les avons poursuivis sur plusieurs centaines de kilomètres avant de les retrouver là où a eu lieu l’accrochage, qui a duré près de deux heures », explique un officier de haut rang.

Les blindés ont donné l’avantage aux troupes gouvernementales

Sur place, on peut apercevoir des cadavres ensevelis progressivement par le sable, des véhicules calcinés et une centaine de prisonniers encerclés par les soldats juchés sur les véhicules arrachés aux rebelles.

Un prisonnier, interrogé par RFI, nous explique ce qui a fait la différence. « On est tombés dans l’embuscade et après une bataille d’une heure et demie on a été défaits : les blindés ont pris le dessus sur nous. »

L’armée annonce entre 250 et 300 morts, autour de 150 prisonniers parmi lesquels un chef de parti politique qui a décidé de regagner la rébellion il y a quelques années. Le porte-parole de l’armée a fait le bilan du travail des blindés : « côté amis, nous déplorons cinq martyrs et 36 blessés. Et côté ennemis, plus de 300 terroristes neutralisés, 150 terroristes faits prisonniers dont trois hauts responsables. Matériel récupéré : 26 véhicules récupérés dont seize sont équipés d’armes lourdes. »

Une colonne rebelle en direction de la frontière nigérienne

Mais les opérations ne sont pas terminées. Une partie de la colonne rebelle a décroché en direction de l’ouest en direction de la frontière nigérienne, où deux autres colonnes de l’armée tchadienne sont à pied d’oeuvre selon nos sources. Elle était introuvable ce dimanche en fin de journée mais rien n’exclut un accrochage avec le reste de l’armée, explique un haut gradé.

