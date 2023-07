Le président Abdelmadjid Tebboune entame aujourd’hui une visite d’Etat en République populaire de Chine qui s’inscrit dans le cadre du «renforcement des relations fortes et profondes et du renforcement de la coopération économique entre les deux pays amis». Le chef de l’Etat sera accompagné lors de cette visite d’une importante délégation d’hommes d’affaires du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), et des directeurs d’entreprises publiques et de startups, dont le nombre dépasse la centaine d’opérateurs et de directeurs, qui s’engageront dans des consultations économiques et des échanges de visions avec les opérateurs chinois pour renforcer les relations économiques. La coopération économique sera basée sur des projets structurants et lourds, ainsi qu’une attention pour les startups, dont une trentaine figure parmi la délégation.

Selon des déclarations de l’économiste Abderrahmane Hadef au journal ‘Echourouk’, les relations algéro-chinoises, caractérisées par un partenariat historique, ont récemment été renforcées par la convergence des visions et des intérêts, et les projets entre les deux pays, qui ont été renforcés par la réalité géopolitique actuelle et le rapprochement observé entre les deux parties.

L’Algérie et la Chine travaillent à renforcer leurs relations, en signant le «deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale pour la période 2022-2026», en novembre 2022, ainsi qu’à travers la volonté de l’Algérie de rejoindre les grandes alliances géopolitiques telles que les BRICS et l’Organisation de Shanghai, les autorités algériennes comptant en cela sur la Chine pour les soutenir dans cette démarche. M. A. Hadef souligne dans ce sillage que «les domaines prioritaires pour les deux parties sont le développement de projets majeurs et structurants, alors que la Chine cherche à renforcer sa présence aux niveaux régional, africain et méditerranéen, l’Algérie aspire à renforcer sa coopération avec les Chinois dans le domaine des ports, des routes, des chemins de fer, des aéroports et des infrastructures», a-t-il ajouté. Tout en relevant qu’il existe une intention «de développer des domaines considérés comme stratégiques, liés à la sécurité énergétique et à la concrétisation du projet de transition énergétique utilisant les énergies renouvelables, et la Chine est un pays pionnier dans le domaine de la fabrication de batteries de production d’énergie solaire, de panneaux solaires, de structures métalliques et de tout ce qui est utilisé pour produire de l’énergie à partir de diverses sources».

Le professeur Hadef n’a pas manqué d’évoquer les opportunités majeures de développement de partenariats dans le domaine minier, à travers des mégaprojets. Un partenariat a déjà été signé dans les projets Ghar Djebilat, la coopération dans le développement des minerais de fer, le lancement d’investissements majeurs pour créer une industrie manufacturière et de valorisation des matières premières, l’exploitation de la mine de phosphate de Boukhadra, la production d’engrais de divers types, ainsi que la coopération dans le domaine de la technologie.

Pour sa part, le président de l’Union nationale des jeunes investisseurs, Riad Tanka, a indiqué dans les colonnes du même journal que la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Chine est un événement important dans l’histoire des relations entre les deux pays, que ce soit à travers l’histoire ou dans le volet économique, bénéficiant d’une sorte de spécificité et de dimension stratégique, compte tenu de la valeur des échanges commerciaux et des investissements chinois en Algérie, qui ont dépassé 7,4 milliards de dollars en 2021.

Entretien entre le président Xi et le président Tebboune

Ajoutant que «la Chine est le premier fournisseur de biens de l’Algérie, le partenaire commercial le plus important qui acquiert les opérations les plus importantes sur le marché de la construction, des travaux publics, des mines et des transports, et un exportateur de machines et d’équipements industriels, en particulier d’équipements électriques et électroniques». Prévoyant dans ce sens que cette visite du président de la République en Chine portera un lourd résultat d’accords, reflétant les transformations en cours en Algérie à travers l’adoption d’une nouvelle loi sur les investissements plus ouverte au partenariat étranger, et élargissant les perspectives de coopération future entre l’Algérie et la Chine afin d’établir un partenariat industriel lourd, au service des deux parties. Et, c’est à cela qu’aspire l’Algérie dans le cadre de l’accélération du dynamisme économique et d’investissement entre les deux parties, a-t-il conclu. Du côté chinois, c’est la même impression qui se dégage à propos des relations stratégiques entre les deux pays. Lors d’un point de presse, le 13 juillet dernier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a relevé que la Chine et l’Algérie jouissent d’une profonde amitié traditionnelle et se traitent toujours dans le respect, l’équité et le soutien mutuels. «La Chine est le premier pays non arabe à avoir reconnu le gouvernement provisoire de l’Algérie, et l’Algérie a apporté des contributions exceptionnelles au rétablissement du siège légitime de la Chine aux Nations unies», a-t-il également rappelé. Il a souligné que «c’est la première visite en Chine du président Tebboune durant son mandat». D’après M. Wang, pendant la visite, le président Xi s’entretiendra avec le président Tebboune pour élaborer conjointement un plan pour le développement futur des relations Chine-Algérie et échanger des points de vue approfondis sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun. «En 2014, l’Algérie a établi un partenariat stratégique global avec la Chine, devenant le premier pays arabe à le faire», a-t-il rappelé, ajoutant que ces dernières années, sous la direction stratégique du président Xi et du président Tebboune, les relations sino-algériennes avaient connu un développement profond et global. Et cet approfondissement de la confiance politique mutuelle a permis aux deux parties de mener une coopération pratique fructueuse dans le cadre de l’Initiative «la Ceinture et la Route», maintenu des communications et une coordination étroites sur les questions internationales et régionales, et sauvegardé fermement l’équité et la justice internationales ainsi que les intérêts communs des pays en développement, a-t-il noté.

Ajoutant que «la Chine espère travailler avec la partie algérienne, en profitant de cette visite pour approfondir la confiance mutuelle, étendre la coopération, renforcer l’amitié, promouvoir un plus grand développement du partenariat stratégique global Chine-Algérie et apporter des contributions plus importantes à la promotion de la sécurité et de la stabilité du Moyen-Orient et au renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays en développement».

Source: http://www.lequotidien-oran.com/

