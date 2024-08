Vaccins contre la COVID-19 : La Cour suprême de New-York constate l’inefficacité et les dégâts irréparables

C’est Fox news qui donne l’information. La Cour suprême de l’Etat de New-York réintègre dans leurs fonctions les 1700 employés qui ont été licenciés pour avoir refusé de se soumettre à l’obligation de se vacciner contre la Covid-19. Principale raison avancée par la Cour suprême : la vaccination n’empêche pas les personnes qui l’ont reçue d’être contaminées ou de transmettre la maladie.

Le maire de New-York, Adams, avait licencié des employés qui n’avaient pas voulu se soumettre à l’obligation de la vaccination contre la maladie à coronavirus (Covid-19). Il a gai ainsi en se fondant sur une disposition adoptée par le conseil municipal pour rendre obligatoire la vaccination dans la ville de New-York. Une décision prise sous l’ancien maire de la ville, Bill de Blasio. Dans ce lot de 1700 travailleurs licenciés figuraient en bonne partie des policiers municipaux et des sapeurs-pompiers. Ils constituaient le gros lot de cette troupe.

Suite à un recours du président de l’association des pompiers en uniforme et du président des policiers en uniforme, “la Cour suprême de New-York a décidé de leur réintégration en ordonnant le versement d’arriérés de salaires et en déclarant que leurs droits ont été violés” écrit Fox news qui ajoute que ces deux présidents des associations ont condamné, quelques jours auparavant, la décision du maire de New-York qui “avait autorisé une exception à l’obligation de vaccination pour les athlètes et les artistes, alors même que les policiers étaient licenciés pour non vaccination. Les deux hommes ont appelé la ville à étendre l’exception à tous les New-Yorkais”.

Selon toujours Fox news, le président de l’association des pompiers en uniforme, Andrew Ansbro, a déclaré : “Si vous supprimez l’obligation de vaccination pour certaines personnes de la ville, vous devez la supprimer pour tout le monde dans la ville”. Il ajoutera : “Si vous suivez la science, elle vous dira qu’il n’y a aucun danger pour le moment, et mettre en chômage des centaines de pompiers, de policiers et d’autres travailleurs d’urgence n’est pas dans l’intérêt de la ville”.

De toute façon, on est face à un feuilleton politico-judiciaire qui est encore loin de dévoiler son dernier épisode. En effet, la Cour suprême a fustigé la décision du maire, en estimant que “le fait d’être vacciné n’empêche pas un individu de contracter ou de transmettre la Covid-19”. En d’autres termes, les vaccins sont inefficaces. Par conséquent, elle a décidé de la réintégration des employés ayant refusé de se soumettre à l’obligation de la vaccination avec effet rétroactif puisqu’il faut leur payer les salaires échus depuis la date de leur licenciement. La Cour suprême conclut que les droits de ces travailleurs ont été violés.

De son côté, le maire a déjà affirmé qu’il ne reprendra pas les travailleurs licenciés pour non-vaccination contre la Covid-19. C’est donc un bras de fer qui s’engage et réserve des suites intéressantes car, d’un autre côté, comme le révèle Fox news, les lobbyistes pharmaceutiques ont perdu le procès que leur avait intenté Robert F. Kennedy car la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, dans son Arrêt, affirme que “les vaccins utilisés contre la Covid-19 ne sont pas des vaccins”. Allant plus loin, la Cour confirme que les dommages causés par les thérapies géniques à ARNm utilisées sont irréparables.

Dans un communiqué, l’avocat Kennedy a souligné que ce succès est l’œuvre d’une coopération internationale d’un grand nombre d’avocats et de scientifiques.

Rappelons que l’article complet de Foxnews peut-être lu à partir de ce lien : https:/www.foxnews.com/us/new-york-supreme-court-reinstates-all-employees-fired-being-unvaccinated-orders-backpay.

Amadou Bamba NIANG, Journaliste et Consultant

Commentaires via Facebook :